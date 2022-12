Las 8 mejores canciones de Fleetwood Mac

Fleetwood Mac encarnó como pocos la realidad de finales de los años 70: A partes iguales, fueron rockeros británicos de blues, bohemios del folk y crearon armonías californianas soft-pop con un cancionero repleto de conflictos, lleno de erotismo y cargado de la realidad de la época, todo con una buena dosis de cocaína. Después de la música disco, fue la ilusión de la magia terrenal y mística post-hippie, el regreso de las guitarras eléctricas y las secciones rítmicas que resonaban, y esta banda fusionó todo con éxito. Dos soñadores del norte de California, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, le dieron forma a la sólida sección rítmica del feroz británico Mick Fleetwood en la batería, la aterciopelada vocalista y pianista Christine McVie y el bajista John McVie, impulsado por la melodía.

La agresividad, las melodías con influencias pop y la excitación sexual encendieron una era que tras cambiar el panorama de la música pop en la década de 1970 con su incomparable sonido, se han convertido en pilares fundamentales de la escena musical mundial. Desde temas legendarios como Dreams hasta los inimitables ritmos rockeros de Go Your Own Way y Rhiannon, su dinamismo y su habilidad para crear canciones sinceras han perdurado a través de todo lo que ha ocurrido desde entonces. Tras la muerte de la legendaria Christine McVie a los 79 años de edad, rendimos homenaje a su legado con 8 de las mejores canciones de Fleetwood Mac.

8. Rhiannon

Del disco Fleetwood Mac (1975). Esta canción fue escrita por Stevie Nicks con la ayuda de su novio mientras tocaba el piano, y no fue hasta 1978 que Stevie se enteró del verdadero significado del nombre Rhiannon, que proviene de la diosa galesa de la fertilidad y la luna, que escapa de los brazos de un dios para casarse con un hombre mortal.

7. Go Your On Way

Pertenece a Rumours (1977). Una de las canciones más conocidas de la banda y que habla del triángulo amoroso digno de una teleserie entre Lindsey con su novia y Stevie Nicks, que marcó a la agrupación británica.

6. Gypsy

Pertenece a Mirage (1982). La inspiración de Gypsy, escrita por Stevie, fue la nostalgia de su vida antes de unirse a la icónica banda.

5. Everywhere

Pertenece a Tango In The Night (1987). El armónico sonido en el comienzo de la canción capta nuestra atención y es imposible escapar de la voz de Christine McVie. El tema denota de manera significativa el estilo de composición de Christine en comparación con Stevie.

4. Dreams

Pertenece a Rumours (1977). En medio de medicamentos, gritos y ruptura nace esta canción, con Stevie alejada del quiebre de la banda en un pequeño estudio y cerca de un piano, invitándonos a soñar, exclama: “Dices que quieres tu libertad, ¿quién soy yo para retenerte?“

3. The Chain

Del LP Rumours (1977). Potente y cruda canción de las manos de Stevie Nicks. Este track llegó a representar la resistencia de la banda y la fuerza de su unión a medida que continuaron durante muchos años a pesar de sus dificultades personales y profesionales.

2. Sara

Del álbum Tusk (1979). Escrita por Stevie Nicks en el momento que mantenía una relación a escondidas con Mick Fleetwood.

1. Landslide

Pertenece a Rumours (1977). La número uno de esta lista es una de las más personales e íntimas escritas por Stevie Nicks, rodeada de montañas y tranquilidad en Aspen. Esta hermosa canción acompañada de una dulce guitarra retrata la relación de padre e hija.

