Las 8 mejores canciones de Yeah Yeah Yeahs

Mucho se puede decir de la década del 2000 musicalmente hablando, pero lo cierto es que jamás hubiese sido la misma sin la presencia de los Yeah Yeah Yeahs, un trío de rock neoyorquino conformado por Karen O, Nick Zinner y Brian Chase, y que con su visión artística y sexy del garage punk se convirtieron rápidamente en uno de los grupos más aclamados asociados al renacimiento del rock de hace 20 años. Con cuatro álbumes en su haber y un quinto en camino, tienen una dosis de carisma envidiable, en buena parte personificada por su incomparable frontwoman, quien no solo es toda una presencia en vivo, sino una fashion icon.

Su álbum de debut de 2003, Fever to Tell, los llevó al tope, y tres años después, añadieron más brillo y melodía a Show Your Bones antes de enamorarse de las influencias dance en It’s Blitz! de 2009. Refrescaron sus raíces art-rock con Mosquito de 2013, recordándonos que seguían sonando como uno de los actos más inventivos y distintivos de la música alternativa: no solo han colaborado con LCD Soundsystem y han sido sampleados por Beyoncé, sino que sus temas se han utilizado en anuncios de Saint Laurent y de Apple. Antes de su regreso oficial con el álbum Cool It Down, reunimos sus mejores ocho canciones hasta la fecha.

Publicidad

8. Y Control

Escrita por: Brian Chase, Karen O & Nick Zinner | Producida por: David Andrew Sitek

Comenzamos nuestra lista con Y Control, que es una de las mejores maneras de cerrar el primer LP de la banda, y que destaca el sonido característico de estos neoyorquinos: Zinner haciendo un loop de guitarra mientras Karen O medita sobre el control en un ejercicio de introspección con sonidos garage, combinando lo familiar con lo impredecible, y que marca el camino del desarrollo de la agrupación en los próximos años.

Publicidad

Letra destacada: I wish I could buy back / The woman you stole

Publicidad

7. Gold Lion

Escrita por: Karen O, Nick Zinner & Brian Chase | Producida por: Sam Spiegel, Yeah Yeah Yeahs & David Andrew Sitek

Publicidad

Incluso para los más fanáticos de Yeah Yeah Yeahs, el LP Show Your Bones, que nos ofreció un sonido más acústico del trío, fue una producción bastante inesperada, y el sencillo Gold Lion, la canción que abre el álbum, hace un trabajo perfecto al fusionar esos nuevos arreglos acústicos convirtiéndolos en un hacha, que golpea tan fuerte como cualquiera de los números más eléctricos de la agrupación. Si bien es una de sus canciones más suaves y hasta radiofónicas, el coro contagioso y la producción limpia fueron una buena elección.

Letra destacada: Outside, Inside / This is a moon without a tide / We’ll build a fire in your eyes / We’ll build a fire

Publicidad

6. Cheated Hearts

Escrita por: Karen O, Nick Zinner & Brian Chase | Producida por: Sam Spiegel, Yeah Yeah Yeahs & David Andrew Sitek

En este tema de Show Your Bones, nos encontramos con un riff de guitarra directo, y que podría haber salido de cualquier disco de The Smiths. ¿La diferencia? Karen O toma el control poniendo lo mejor de su personalidad por todo el track con su talento vocal peculiar, y su declaración I think I’m bigger than the sound, hace de esta pista un momento musical inmortal de forma instantánea.

Letra destacada: Cheated by the opposite of love / Held on high from up, up, up above / Kept my high from the second one / Kept my eye on the first one

5. Spitting Off the Edge of the World (Feat. Perfume Genius)

Escrita por: Brian Chase, David Andrew Sitek, Karen O & Nick Zinner | Producida por: David Andrew Sitek

Este año, los Yea Yeah Yeahs volvieron con su primera música nueva en más de nueve años, Spitting Off the Edge of the World, producida por Dave Sitek, y con una collab de Perfume Genius. La poderosa canción está encapsulada por la interacción de las voces de Karen O y Mike Hadreas, reconocibles al instante. La letra es una reflexión sobre el estado del medio ambiente y la necesidad de sinceridad sobre el daño que estamos haciendo a la Tierra. Karen explica: “Veo que las generaciones más jóvenes se enfrentan a esta amenaza y están al borde del precipicio, afrontando lo que viene con rabia y desafío”, dice. “Es galvanizante, y hay esperanza en eso”. Todo englobado en un delicioso banger art-rock.

Letra destacada: We’re spitting off the edge of the world / Out in the night / Never had no chance / Nowhere to hide

4. Heads Will Roll

Escrita por: Karen O, Nick Zinner & Brian Chase | Producida por: Nick Launay & David Andrew Sitek

Podríamos decir sin temor a equivocarnos que Heads Will Roll es uno de los momentos más pop de la banda, y quizás, uno de sus sencillos más accesibles (comercialmente hablando), sin dejar de lado el sonido que los caracteriza, como las guitarras filosas de Zinner que brillan sobre los ritmos metálicos de Chase. Pero lo más obvio es que Karen O y compañía se aseguraron de que el eco de Off with your head, dance ’til you’re dead se escuchara en todas partes durante décadas. Qué temazo.

Letra destacada: Glitter on the wet streets / Silver over everything / The glitter’s all wet / You’re all chrome / You’re all chrome

3. Zero

Escrita por: Karen O, Nick Zinner & Brian Chase | Producida por: Nick Launay & David Andrew Sitek

Con uno de los coros más icónicos de los Yeah Yeah Yeahs, Zero es una canción alternativa de primera hecha para club kids, todo con la voz de Karen O alcanzando las estrellas, mientras el beat electrónico rastrero del track se desliza por la suciedad neoyorquina. El single (y apertura) de It’s Blitz!, consiguió ser tan chocante como pegadizo, pegando sintetizadores pulsantes y baterías sampleadas a los gritos de Karen O. Algunos criticaron el nuevo sonido de la banda, pero al final terminaron sucumbiendo a su encanto.

Letra destacada: You’re a zero / What’s your name? / No one’s gonna ask you / Better find out where they want you to go

2. Date With The Night

Escrita por: Brian Chase, Karen O & Nick Zinner | Producida por: David Andrew Sitek

Date With The Night fue el primer single del gran álbum de la banda, Fever To Tell, y como introducción a esta producción podemos decir que es perfecto: tiene el espíritu atrevido de lanzarse al vacío, sin límites, y de decirse ahora o nunca. Habla de ese eterno romance con la noche, y cuenta con un coro que se siente punzante y venenoso como un escorpión glam. Todo el asunto es agresivo, pero deliciosamente dance, con ganas de dejar una estela de fuego tras la voz de Karen.

Letra destacada: I got a date with the night / Burning out my finger / Gonna catch the kids dry / Gonna walk on water / Buying out the fight / We’re sweating in the winter / Both thighs squeeze tight

1. Maps

Escrita por: Brian Chase, Karen O & Nick Zinner | Producida por: David Andrew Sitek

A estas alturas, Maps es un himno eterno del rock alternativo, con una leyenda formada por el hecho de que fue supuestamente escrita por O sobre su relación con Angus Andrew, de Liars, a quien esperaba antes de grabar el vídeo del tema e irse de gira. Las lágrimas de Karen O en el vídeo son reales, y también las de nosotros al escucharla una y otra vez: Maps en su momento no solo mostraba el dinamismo de la banda y su capacidad para escribir una balada sin perder su su identidad, sino el poder absoluto de Yeah Yeah Yeahs, quienes con una frase de nueve palabras con wait, they don’t love you like I love you, lograron hacer una de las mejores canciones de la década de los 2000 y más allá.

Letra destacada: Wait, they don’t love you like I love you / Wait, they don’t love you like I love you / Maps / Wait, they don’t love you like I love you

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?