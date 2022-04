Las 8 mejores canciones de The Weeknd

Mucho antes de que el cantante canadiense-etíope The Weeknd se convirtiera en la máquina pop que es hoy en día, era Abel Tesfaye, un joven cantante de R&B de Toronto que compartía de forma anónima canciones melancólicas en YouTube. Hace unos 11 años, lanzó tres canciones en la plataforma con el nombre de usuario xoxxxoooxo, una de las cuales era la favorita de culto What You Need. En un mes, lanzó una mixtape completa titulado House of Balloons, co-firmada por Drake, quien tuiteó el enlace de descarga gratuita, y así nació el fenómeno. Escuchar a The Weeknd es una experiencia eufórica: nos emocionamos con su suave voz y dejamos que sus letras emo nos teletransporten a un vacío de tristeza: sus temas melancólicos hablan de sexo, drogas, soledad y desamor trascendental.

No muchos artistas pueden decir que tienen una discografía que va desde romper nuestros corazones en un millón de pedazos un día y hacernos aprender bailes novedosos de TikTok. Con cinco álbumes de estudio, tres mixtapes y dos EPs increíblemente subestimados en su haber, The Weeknd ha construido un repertorio de éxitos consistentemente durante casi diez años. La marca de R&B oscuro de Abel es absolutamente única, y su talento no se ha visto en el género durante un buen tiempo. Aunque aún no es jueves, disfruta de esta inmersión profunda en las mejores ocho canciones de The Weeknd hasta el momento.

8. Call Out My Name

Escrita por: Ging, Nicolas Jaar & The Weeknd | Producida por: Ging

Comenzamos la lista con Call Out My Name, ampliamente considerado como un tema inspirado por la relación de Abel con Selena Gomez, y uno de los más destacados del EP My Dear Melancholy de 2018. La pista es estoica, sencilla y, para algunos fanáticos de XO, un regreso a la forma que recuerda la era de la trilogía de The Weeknd. Es un sencillo éxito de R&B que tiene un gran impacto: puedes escuchar el dolor en su voz, estableciendo el tono para el proyecto que cierra la brecha entre Starboy y After Hours.

Letra destacada: We found each other / I helped you out of a broken place / You gave me comfort / But falling for you was my mistake

7. Can’t Feel My Face

Escrita por: Ali Payami, Peter Svensson, Savan Kotecha, Max Martin & The Weeknd | Producida por: Max Martin & Ali Payami

Es imposible que te sorprenda ahora, después de tantos años de tener a The Weeknd como parte de la cultura pop, pero trata de recordar la primera vez que escuchaste Can’t Feel My Face: cómo se sintió cuando, después de 40 segundos más o menos. Sintetizando, el cantante de repente hizo el aullido del clásico Don’t Stop ‘Til You Get Enough de Michael Jackson, y luego dejó caer una línea de bajo tan desagradable que también tuvo que gritar. ¿Quién diría que una canción sobre consumir cocaína podría ser tan… adictiva?

Letra destacada: And I know she’ll be the death of me / At least we’ll both be numb / And she’ll always get the best of me / The worst is yet to come / All the misery was necessary when we’re deep in love / This I know (This I know), girl, I know

6. Wicked Games

Escrita por: Rainer, Illangelo, Doc McKinney & The Weeknd | Producida por: Illangelo & Doc McKinney

Si eres un fanático de larga data de The Weeknd, esta es probablemente la canción que comenzó todo para ti. Wicked Games no solo sirvió como el sencillo debut de Abel bajo Republic Records, sino que también nos presentó a Abel, el rostro detrás de la música, después de que se cubriera de misterio y mantuviera su identidad desconocida en las primeras etapas de su carrera musical. Esta canción nos desafió a echar un vistazo al mundo oscuro y embriagador de Abel, y la industria de la música no ha sido la misma desde entonces.

Letra destacada: Bring your love, baby, I could bring my shame / Bring the drugs, baby, I could bring my pain / I got my heart right here / I got my scars right here

5. I Feel It Coming

Escrita por: The Weeknd, Rico The Wizard, Guy-Manuel de Homem-Christo, Thomas Bangalter, Doc McKinney & Cirkut | Producida por: Daft Punk, Cirkut, Doc McKinney & The Weeknd

De todas las collabs legendarias de este mundo, The Weeknd y Daft Punk merecen un lugar en el Salón de la Fama por su trabajo en esta increíble pista, I Feel It Coming, que escuchamos cuando estamos tristes, en una fiesta de baile y más, porque honestamente, hace que la gente de todos los ámbitos de la vida se sienta muy bien, y eso es un hecho.

Letra destacada: Uh, you’ve been scared of love and what it did to you / You don’t have to run, I know what you’ve been through / Just a simple touch and it could set you free / We don’t have to rush when you’re alone with me

4. Die For You

Escrita por: Cirkut, Billy Walsh, Sir Dylan, Cashmere Cat, Prince 85, Doc McKinney & The Weeknd | Producida por: Cashmere Cat, Prince 85, Cirkut, The Weeknd & Doc McKinney

En Die For You, Abel Tesfaye canta sobre los sentimientos conflictivos y el dolor que conlleva dejar ir a alguien. Pone todos sus sentimientos sobre la mesa para para su pareja, mientras los sintetizadores emotivos se encargan de darle ritmo a los latidos irregulares de su corazón, todo mientras explora el tema del amor, que es nuevo para The Weeknd al momento de este single, y que se siente como el final de un largo camino.

Letra destacada: I’m findin’ ways to manipulate the feelin’ you’re goin’ through / But, baby girl, I’m not blamin’ you / Just don’t blame me, too, yeah / ‘Cause I can’t take this pain forever / And you won’t find no one that’s better

3. Starboy

Escrita por: Guy-Manuel de Homem-Christo, Thomas Bangalter, DaHeala, The Weeknd, Doc McKinney & Cirkut | Producida por: Daft Punk, Cirkut, Doc McKinney & The Weeknd

Sobre un ritmo disco distópico producido por Daft Punk, el cantante detalla su estilo de vida de celebridad en una serie de viñetas de nuevos ricos, cada una más vívida que la anterior. Además, con los maestros franceses de la electrónica acompañándolo, ¿qué podría salir mal? El ritmo es fenomenal, el flow es asombroso y extremadamente pegajoso. Esta es una de esas canciones de The Weeknd que nunca parece envejecer.

Letra destacada: House so empty, need a centerpiece / Twenty racks a table, cut from ebony / Cut that ivory into skinny pieces / Then she clean it with her face, man, I love my baby, ah

2. The Hills

Escrita por: Thomas Raybould, Belly, The Weeknd, Mano & Illangelo | Producida por: Illangelo & Mano

Si nunca has escuchado esta canción desde el interior de un automóvil con el bajo al máximo en los parlantes…. pues realmente no has vivido. A Abel claramente siempre le ha gustado estar cubierto de sangre en sus videos musicales, tal como lo demuestran sus clips de After Hours: lo cierto es que les estaba dando a los fanáticos un adelanto cinco años antes de lo que estaba por venir. Además, es un track oscuro, sombrío y honesto en todos los sentidos. Algunos podrían criticar el uso intensivo de autotune en el coro, pero le va muy bien. Iconic!

Letra destacada: I only call you when it’s half-past five / The only time that I’ll be by your side / I only love it when you touch me, not feel me / When I’m fucked up, that’s the real me

1. Blinding Lights

Escrita por: The Weeknd, Oscar Holter, Max Martin, Belly & DaHeala | Producida por: Oscar Holter, Max Martin & The Weeknd

Y llegamos a la número uno, Blinding Lights, que representa una máxima de The Weeknd: no hay sonido pop que no se atreva a utilizar a su favor. Este masivo single es prueba de ello: es brillante, lleno de synth-pop y ochentoso sin pretensiones y sin sonar completamente retro. Como todos sabemos, Blinding Lights rompió récords de listas alrededor del mundo, incluso logrando ser número uno en 34 países de manera simultánea. Salvaje que aún siga sonando y aún la cantemos como si hubiese sido lanzada ayer, con ese coro espectacularmente pegadizo que nos sigue atrapando años después de su estreno.

Letra destacada: I said, ooh, I’m blinded by the lights / No, I can’t sleep until I feel your touch / I said, ooh, I’m drowning in the night / Oh, when I’m like this, you’re the one I trust

