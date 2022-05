Las 8 mejores canciones de The Neighbourhood

Formada en Los Ángeles en 2011, la agrupación The Neighbourhood está formada por el vocalista Jesse James Rutherford, los guitarristas Jeremy Freedman y Zach Abels, el bajista Michael Margott y el batería Brandon Fried. Lanzando su primer EP en 2012, sus canciones ganaron considerable atención en Internet y ayudaron a crear interés en la banda. Mezclando un rock alternativo de los años 90 con toques de hip-hop y electrónica, pasando por el pop indie y hasta por el R&B en sus temas, tienen en su haber cuatro álbumes de estudio, siendo el último Chip Chrome & the Mono-Tones de 2020, un disco conceptual de ciencia ficción inspirado en el Bowie de los años 70 y su Ziggy Stardust.

La banda ha logrado recientemente un éxito viral en TikTok, con las canciones Sweater Weather y Daddy Issues convirtiéndose en la banda sonora de varias tendencias en la aplicación para compartir vídeos. Esto se ha traducido en un resurgimiento de The Neighbourhood en las listas de éxitos, con el primer tema alcanzando el número 30 en la lista global de Spotify este mismo año, casi una década después de su lanzamiento. La agrupación también se está tomando una pausa en sus actividades, y se espera que el vocalista Jesse James Rutherford esté lanzando música en solitario. Mientras sabemos más, hicimos un recorrido por su discografía y seleccionamos sus ocho mejores canciones.

8. Middle of Somewhere

Escrita por: Danny Parra, Brandon Fried, Mikey Margott, Jeremy Freedman, Zach Abels & ​Jesse | Producida por: Danny Parra & The Neighbourhood

Comenzamos la lista con Middle of Somewhere, lanzada en agosto del 2019 como el single principal del cuarto álbum de la agrupación, Chip Chrome & the Mono-Tones. “Hemos hecho todos los malditos géneros musicales, creo. Cualquier cosa, desde el rock de los 70 de Led Zeppelin, hip-hop de la Costa Oeste, los 80, Depeche Mode o cualquier tipo de paleta de sintetizadores de los 80. Middle of Somewhere fue como, ‘Oh, vale, entonces guitarra acústica'”, dice Jesse James Rutherford, afirmando que es una de las mejores canciones que ha escrito. El tema habla sobre mirar al exterior y luego quedarse demasiado atrapado dentro de si mismo, como si tratara de encontrar un equilibrio entre el exceso de análisis y la disociación.

Letra destacada: Always running away / Looking for an escape / Everyone is an alien / When you’re trying to find your place

7. Prettty Boy

Escrita por: Brandon Fried, Jeremy Freedman, Zach Abels, Danny Parra, ​Jesse & Mikey Margott | Producida por: The Neighbourhood

Pretty Boy es el segundo tema del cuarto álbum de estudio de The Neighbourhood, Chip Chrome & the Mono-Tones. La canción reflexiona sobre la importancia del amor y de tener una persona significativa. Curiosamente, fue inspirada por una serie de terremotos ocurridos en California, y con un sutil surf rock expresa lo importante que puede ser esa persona especial para cada quien. “Después de esos dos terremotos, estaba tocando la guitarra en el sofá, tenía a mi perro a un lado y a mi chica al otro y pensé, ‘Si todo terminara aquí, no sería mala escena para terminar’. Eso me hizo apreciar lo que tengo”, expreso Rutherford sobre la pista. El vídeo del tema, dirigido por Ramez Silyan, muestra a Jesse paseando por las calles de Los Ángeles en compañía de su guitarra acústica. Incluso hay un momento crucial en el que se ve cómo intenta desprenderse del personaje de Chip Chrome.

Letra destacada: Pretty boy, you did this with me, boy / Now it’s all about to end / Baby girl, look where we made it, girl / Hmm, now we’re falling

6. You Get Me so High

Escrita por: Jon Bates, Tony DeMatteo, ​Jesse, Lars Stalfors, Zach Abels, Mikey Margott, Jeremy Freedman & Brandon Fried | Producida por: Jon Bates, Tony DeMatteo & Lars Stalfors

You Get Me So High es la segunda canción del cuarto EP de The Neighborhood, HARD. También sirve como la novena canción en el tercer álbum homónimo de la banda. Salió a la venta el 22 de septiembre de 2017, el mismo día que el EP. La canción habla de dar las cosas por sentadas y de tener dudas y no ser capaz de gestionar una relación en ese momento. Algo así como un escenario de “persona correcta, momento equivocado”, y no saber lo que tienes hasta que lo has perdido. En el tema, el cantante le dice a su pareja lo que siente y luego se arrepiente de haberle mencionado sus dudas porque ahora su mente está clara y finalmente sabe lo que quiere y ve lo bien que podrían estar juntos y está tratando de arreglar lo que rompió. “Creo que nunca me centré en esta pista porque estaba muy enamorado de 24/7 del mismo EP”, dice Jesse. “Pero ahora que presto más atención a la canción por sí misma, es muy bonita y tiene un buen puente”.

Letra destacada: Hope you don’t regret it / I pushed a lot back but I can’t forget it / We never got the credit / Nobody seemed to hear us but we said it

5. Softcore

Escrita por: Lars Stalfors, Mikey Margott, Brandon Fried, Jeremy Freedman, Zach Abels & ​Jesse | Producida por: Lars Stalfors

Softcore es el quinto tema del tercer álbum de estudio de The Neighbourhood. El tema combina un ritmo electrónico contundente con sintetizadores new wave de los 80 para crear una canción de pop alternativo pegadiza. El puente recupera los acordes y la progresión de guitarra que se escuchan en la segunda mitad de Wiped Out!, la canción que da título a su segundo álbum, pero si somos sinceros, casi parece una melodía que produciría el dúo francés de música electrónica Daft Punk. Cuanto más escuchas esta canción, más te gusta: cuando escuchas la parte del sintetizador en medio de la noche con audífonos, te sientes como si te transportaras, y a la vez te quedas sin poder creer lo hermoso que es el track. Sin duda, es una de sus mejores canciones. Si no lo creen, pregúntenle a TikTok, que la hizo viral este mismo año.

Letra destacada: Sharing my heart / It’s tearing me apart / But I know I’d miss you, baby, if I left right now

4. Devil’s Advocate

Escrita por: Danny Parra, DJ Beef, Brandon Fried, Zach Abels, Jeremy Freedman, ​Jesse & Mikey Margott | Producida por: Brandon Fried, Jeremy Freedman & The Neighbourhood

Cuando la agrupación estadounidense dijo que Chip Chrome & The Mono-Tones sería un álbum totalmente distinto a sus anteriores producciones, se quedaron cortos: prueba de ello es este single Devil’s Advocate, un track lleno de riffs de guitarras y sintetizadores hecho para ponernos a bailar. En la canción, hablan de cómo las cosas que cuestan dinero y te dan cierto estatus social al final no valen nada, y las cosas que de verdad te dan felicidad son las más importantes. “Devil’s Advocate se trata de volver a ser un hombre sencillo en lugar de tratar de perseguir una marca. Me atraen las cosas de diseñador, los diamantes y la buena vida, pero no hay nada como encontrar la grandeza en las cosas simples”, expresó Rutherford. “He tenido estas experiencias que podrían ser un poco más cliché en ciertos aspectos, pero no me llenan de la misma manera que tal vez las cosas simples”. Si eres un entusiasta del bajo, esta canción seguro que vas a quedar satisfecho escuchándola, pues está tan bien ejecutada que casi quieres unirte a la banda.

Letra destacada: Married to my friends / They don’t always like me / I stay together for the kids, uh / I gotta do the right thing

3. Stargazing

Escrita por: Zach Abels, Mikey Margott, Jeremy Freedman, Brandon Fried, Danny Parra & ​Jesse | Producida por: The Neighbourhood

Extraído de la edición especial de su reciente álbum Chip Chrome & The Mono-Tones, el tema Stargazing destaca por su vídeo, que presenta cameos de muchos rostros famosos, incluidos Blake Griffin, Lana Del Rey, Mac DeMarco, Jaden Smith, Benny Blanco, Devon Carlson y Alexa Demie. “Stargazing es la culminación de mi relación personal con Chip Chrome & the Monotones, también conocido como The Neighborhood“, explica Ramez Silyan, el director. “Este vídeo se basa en nuestro esfuerzo anterior Pretty Boy, reflejando estéticamente la realidad de la banda dentro de una fantasía y llevando temáticamente las ideas expuestas a un final lógico”. Al final, se trata de la perseverancia que se necesita para hacer realidad un sueño, y nuestro compromiso con nuestra visión de lo que esto significa, independientemente de la definición de éxito de los demás. El tema fue escrito para la pareja de Rutherford, Devon Carlson.

Letra destacada: Made it pretty far on the first try / Might’ve set the bar a little too high / Started with a spark now we’re on fire / Started with a spark

2. Daddy Issues

Escrita por: Mikey Margott, Zach Abels, Jeremy Freedman, Brandon Fried, Justyn Pilbrow & ​Jesse | Producida por: 4e & Justyn Pilbrow

Esta canción es otro tema dance uptempo pero con un profundo significado. La letra es extremadamente personal y honesta y te da una pequeña visión de la relación del cantante Jesse con su padre, que desgraciadamente falleció. Es una escucha hermosa y dolorosa, pero definitivamente vale la pena. Daddy Issues forma parte del segundo álbum de la banda, Wiped Out!, lanzado en el 2015, y casi tiene una onda chillwave, que parece un poco fuera de lugar en el disco. Tiene un ritmo muy fuerte, durante los versos, que puede ser el mejor elemento de la canción. Si bien podemos decir que esta canción es la forma en que The Neighbourhood se solidariza con todos los que pueden haber sido afectados negativamente de forma permanente por las acciones de su padre, y con un poco de flirteo, se identifica con un potencial interés romántico que parece haber pasado por lo mismo.

Letra destacada: I know that you got daddy issues / And if you were my little girl / I’d do whatever I could do / I’d run away and hide with you

1. Sweater Weather

Escrita por: Jeremy Freedman, Zach Abels & ​Jesse | Producida por: Emile Haynie & Justyn Pilbrow

Llegamos a la posición de honor: Sweater Weather, el single principal del EP de debut de The Neighbourhood de 2012, I’m Sorry…, y parte de su álbum debut I Love You de 2013. Es uno de los temas más exitosos de la agrupación, y además es la primera canción que la banda escribió junta, compuesta durante su primer ensayo, alrededor de un año antes de su lanzamiento. “Fue un momento realmente especial y se sintió especial antes de que nadie dijera que era especial. Cuando lo escribimos por primera vez y se lo mostramos a nuestras familias y a algunos amigos en cuya opinión confiamos por la ciudad o lo que sea, fue simplemente una reacción diferente a la que nunca habíamos visto que alguien tuviera ante nuestra música”, dice Jesse. “Creo que puede ser la mejor canción que hayamos escrito”. Es un tema pegajoso y relajado a la vez, y describe en cierto modo el buen tiempo mientras se mira por las ventanas en casa o en un automóvil. En el 2020, la canción experimentó un resurgimiento de la popularidad debido a su uso en la plataforma de redes sociales TikTok. Curiosamente, el título de la canción o su escucha es utilizado como una abreviatura de la bisexualidad, citándola también como un himno bisexual debido a su intimidad, la relativa neutralidad de género de la letra, y la similitud melódica de la canción con otras canciones populares en Tumblr cuando salió, una época en la que, al parecer, muchos usuarios estaban empezando a expresar su sexualidad.

Letra destacada: And if I may just take your breath away / I don’t mind if there’s not much to say / Sometimes the silence guides a mind / To move to a place so far away

