Las 8 mejores canciones de The Cure

Quien diga que el tiempo no pasa volando, tal vez desconozca que ya han pasado más de 40 años desde la fundación de una de las bandas más representativas del rock alternativo, el new wave y hasta el post-punk: los británicos de The Cure, quienes definieron de manera prolífica y talentosa la década de los 80. Robert Smith y compañía nunca fueron una de esas agrupaciones que se traían un nuevo sonido para daca nuevo álbum; en su lugar, nos regalaron una metamorfosis interna y sutil llena de delicadezas: hubo momentos en que el estrés, el abuso de drogas y el dolor que todo eso conllevó llegó a ser demasiado; pero en lugar de considerarlo un fracaso y volver al éxito gótico de viejos discos, The Cure sintetizó su eclecticismo en los triunfos pop sin precedentes de sus siguientes producciones.

Incluso los más grandes fans de The Cure dirán que sus mejores canciones no son necesariamente las pistas profundas enterradas en uno de los álbumes que la banda grabó antes de que se hicieran súper famosos. Las mejores pistas de la agrupación son las que probablemente conozcas, y cuyas melodías te has encontrado en algún momento de tu vida. El quinteto británico ha sabido durante su historia ofrecernos una selección de temas increíbles, y escoger solo ocho es una tarea casi imposible, pues siempre dejaremos a alguna que amamos por fuera (lo sentimos, Pictures of You), pero a continuación, buscamos resumir las ocho de joyas más hermosas de la discografía de Robert Smith y compañía.

Mientras esperamos a que lancen ese álbum número 14 que tienen prometiéndonos desde el 2019, hacemos un repaso por sus 8 mejores canciones.

8. Lovesong

Escrita por: Pearl Thompson, Boris Williams, Simon Gallup, Roger O’Donnell & Robert Smith | Producida por: Dave Allen & Robert Smith

Comenzamos la lista con una canción de amor sencilla y desnudamente feliz de Robert Smith, dedicada Mary Poole, quien se convertiría en su esposa. La pareja se conoció en una clase de teatro cuando tenían 14 años, se casaron en 1988 y este single salió en 1989, supuestamente como un regalo de bodas. Aunque musicalmente no es el número más alegre de la banda, la letra es conmovedoramente simple, y lo que la hace más adorable es que Poole dejó su trabajo en su momento para que la pareja no tuviera que pasar tanto tiempo separados. Es una pista sencilla y sincera sobre un vínculo muy fuerte.

Letra destacada: Whenever I’m alone with you / You make me feel like I am free again / Whenever I’m alone with you / You make me feel like I am clean again

7. Friday I’m In Love

Escrita por: Simon Gallup, Pearl Thompson, Boris Williams, Perry Bamonte & Robert Smith | Producida por: Dave Allen & Robert Smith

Uno de los singles más exitosos de la carrera de The Cure fue lanzada en 1992 como una explosión de optimismo y amor que casi nos bañó de glitter: el riff de apertura es una línea de guitarra risueña, estableciendo el tono para el esfuerzo más simple y alegre de la banda. Es tontamente feliz, pero demasiada bien hecho para ser realmente tonto. No hay profundidad, y esa es justamente su fuerza. Es puro pop, pura liberación, pura felicidad. El mismo Smith cuenta: “es una tonta canción pop, pero es bastante excelente en realidad, porque es tan absurda. Está tan fuera de carácter, muy optimista y realmente en la tierra feliz. Es bueno tener ese contrapeso. La gente piensa que se supone que somos líderes de algún tipo de “movimiento sombrío”. Podría sentarme y escribir canciones sombrías todo el día, pero no veo el punto”. También es un antídoto para el estrés: escucha ese hermoso grito a las 2:59, seguido de un beso. No hay una dosis mejor de serotonina.

Letra destacada: Dressed up to the eyes / It’s a wonderful surprise / To see your shoes and your spirits rise / Throwing out your frown / And just smiling at the sound / And as sleek as a shriek / Spinning round and round

6. Close To Me

Escrita por: Robert Smith | Producida por: Dave Allen & Robert Smith

Juguetona y desconcertante en igual medida, Close To Me encuentra a Smith de un humor particularmente enfermo de amor (literalmente). La línea de bajo es encantadoramente simple, así como las teclas infantiles, y ambas son suficientes para llevarnos hasta una falsa sensación de calma… hasta que empiezas a notar el jadeo desesperado en el fondo del beat. Una obra maestra de The Cure, en donde los metales hacen una aparición inesperada e inolvidable.

Letra destacada: I’ve waited hours for this / I’ve made myself so sick / I wish I’d stayed asleep today / I never thought this day would end / I never thought tonight could ever be / This close to me

5. Disintegration

Escrita por: Simon Gallup, Pearl Thompson, Boris Williams, Roger O’Donnell & Robert Smith | Producida por: Dave Allen & Robert Smith

El tema titular del octavo álbum de la banda, es la joya oscura de esa producción: una odisea de ocho minutos de conducción y tortura, una de las favoritas de los fans. La voz de Smith está empapada de desesperación, acercándose cada vez más a un tono delirante a medida que la canción progresa. La música tiene una majestuosidad gótica, de alguna manera estoica y vulnerable al mismo tiempo. Cuando finalmente termina en un último choque, nos quedan los tan necesarios 20 segundos de silencio para reflexionar sobre lo que acaba de pasar. Trata de la trágica visión de la vida del propio Smith al cumplir 29 años, y cómo abrumado con pensamientos oscuros, provocados por una combinación de depresión y el uso excesivo de LSD, terminó escribiendo este oscuro himno.

Letra destacada: I miss the kiss of treachery / The aching kiss before I feed / The stench of a love for a younger meat / And the sound that it makes when it cuts in deep

4. Lullaby

Escrita por: Pearl Thompson, Roger O’Donnell, Boris Williams, Simon Gallup & Robert Smith | Producida por: Dave Allen & Robert Smith

En el cuarto lugar, tenemos esta canción de cuna siniestra: hay una sensación de temor que impregna cada rincón y grieta de Lullaby, y es The Cure en su mejor momento. La letra está abierta a la interpretación. ¿Es el “hombre araña” de la pista una criatura de las profundidades de alguna pesadilla de parálisis del sueño o una alegoría de algo mucho más humano? Cualquiera que sea la parte de la mente de Smith de la que emerja esta canción, el miedo que sube a la nuca con cada escucha es ineludible.

Letra destacada: And I feel like I’m being eaten / By a thousand million shivering furry holes / And I know that in the morning / I will wake up in the shivering cold / And the Spiderman is always hungry

3. Boys Don’t Cry

Escrita por: Michael Dempsey, Lol Tolhurst & Robert Smith | Producida por: Chris Parry

Boys Don’t Cry es una canción pop perfecta: no llega a los tres minutos de duración, está impulsada por una batería que suena como si estuviera en un desfile, tiene un tren retumbante de un bajo y un gancho de guitarra que cualquiera podría cantar. Robert Smith revela sus problemas con las masculinidad tóxica, pero en realidad la canción es más triste que eso: pareciera que Smith se da cuenta de que es demasiado tarde para corregir esa crianza, que considera una causa perdida. Así que esta canción es el momento de fingir, y el frágil ego masculino nunca sonó más atractivo que en esta pista.

Letra destacada: So I try to laugh about it / Cover it all up with lies / I try to laugh about it / Hiding the tears in my eyes / ‘Cause boys don’t cry / Boys don’t cry

2. In Between Days

Escrita por: Robert Smith | Producida por: Dave Allen & Robert Smith

In Between Days es el tema de apertura del excelente álbum de 1985 Head On The Door, un disco muy significativo para el grupo, y que los ayudó a encontrar un nuevo público y marcó un paso hacia un material más accesible. Esta sigue siendo una de las canciones pop más impactantes del grupo, pero el tema es mucho más de lo que se ve a simple vista: la sensación veraniega del tema contrasta con las letras relacionadas con la separación, la mortalidad y la ansiedad. Es solo un ejemplo de cómo la banda contrapone de esta manera melodías alegres con un contenido lírico desgarrador, usando luces y sombras con una precisión experta.

Letra destacada: And I know I was wrong when I said it was true / That it couldn’t be me and be her in between without you / Without you / Without you, without you

1. Just Like Heaven

Escrita por: Pearl Thompson, Boris Williams, Lol Tolhurst, Simon Gallup & Robert Smith | Producida por: Dave Allen & Robert Smith

Y llegamos a la número uno, Just Like Heaven, claro está. La razón es sencilla: ¿alguna vez alguna canción ha sonado tan gloriosamente, tan tontamente enamorada? Esta es la sensación que nos da este tema lleno de luz solar en las líneas de la guitarra, y Robert Smith, a quien sentimos sonreír mientras canta. La letra de apertura es extática y coqueta y un poco sucia a la vez. Por supuesto, están los momentos de inseguridad, pero esto no podría ser The Cure sin un poco de angustia. Hay un poco más de belleza en la canción en su historia: Smith dijo que la letra venía después de un viaje a la costa con su entonces novia Mary Poole, algo así como un poema de postal. Más tarde, como sabemos, él y Poole se casaron. Smith la llamó una vez “la mejor canción pop que la banda ha hecho”. Y estamos de acuerdo.

Letra destacada: You, strange as angels / Dancing in the deepest oceans / Twisting in the water / You’re just like a dream

