Las 8 mejores canciones de Swedish House Mafia

A Swedish House Mafia se le pueden llamar muchas cosas: supergrupo de DJs, pioneros de la EDM, y las caras de la música house progresiva, por nombrar algunas. La agrupación está conformada por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso, quienes llevan actuando juntos bajo este nombre desde 2007, y quienes tuvieron exitosas carreras como DJs y artistas en solitario en la década de 1990 y principios de 2000, antes de que los tres comenzaran a dar conciertos juntos y empezaran a ser llamados Swedish House Mafia por amigos y fans. Con el tiempo, adoptaron el nombre y se unieron oficialmente por primera vez para lanzar Leave the World Behind con Laidback Luke en 2009. Como dicen, el resto es historia. Swedish House Mafia ha tocado una mezcla de progressive house, big-room house, electro house y festival house desde que empezaron a publicar canciones y a actuar como grupo, y desempeñaron un gran papel en el auge general de la EDM de la década de 2010.

Junto con sus compañeros suecos Avicii, Eric Prydz, Adam Beyer y Miike Snow, Swedish House Mafia han conquistado al mundo con su enérgico, exagerado y muy popular giro de la música house progresiva y de grandes estadios. El grupo se separó en 2013 durante lo que podría llamarse definitivamente el punto álgido de su popularidad, una decisión que han dicho que se basó en que se sentían perdidos como artistas individuales y que no podían lidiar con el aumento de la presión que venía con esta popularidad. Sin embargo, parece que ya han asumido todo esto, ya que se reunieron el año pasado con un nuevo single con The Weeknd, y este año han hecho lo propio con Sting. Como si fuera poco, su comeback oficial se dará en un performance que preparan para el festival de Coachella 2022, así como con su disco Paradise Again, que aterrizará el 15 de abril. Mientras esperamos, damos un recorrido por su discografía y seleccionamos ocho de sus mejores temas.

8. Moth To A Flame

Escrita por: Carl Nordström, Axwell, Steve Angello, Sebastian Ingrosso & The Weeknd | Producida por: Swedish House Mafia & Carl Nordström

Comenzamos la lista con este banger melancólico con sintetizadores brillantes, que cuenta con la voz inconfundible de The Weeknd, y que habla de la inevitabilidad de la atracción. “Cuando escuchas [a Abel], es una bendición, ¿sabes? No es tan difícil escuchar lo que hay que hacer [para el arreglo], porque él es muy dinámico en la forma de expresarse en una canción. […] Es como magia”, dicen los suecos sobre el tema, que siguió al lanzamiento en julio del año pasado de It Gets Better, su primera música nueva en más de ocho años. Es un sonido un poco más sofisticado para el trío, y una muestra de lo que escucharemos en su próximo disco.

Letra destacada: But does he know you call me when he sleeps? (No, no) / But does he know the pictures that you keep? (Oh) / But does he know the reasons that you cry? / Or tell me, does he know where your heart lies? / Where it truly lies

7. Redlight

Escrita por: Carl Nordström, Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Axwell & Sting | Producida por: Desembra & Swedish House Mafia

La banda británica The Police ha hecho decenas de temas icónicos en su carrera, y una de ellas es sin duda Roxanne, que incluso tuvo una versión de tango para la película Moulin Rouge. Pero este año, Swedish House Mafia reinventó la historia de la mujer que vendía su cuerpo bajo una luz roja con todo el poder del bajo progresivo, y cómo no, la voz del mismísimo Sting, quien los acompaña. El beat es poderoso durante los casi cuatro minutos de la pista, y cuando llegamos al crescendo de la montaña rusa sonora, escuchamos justamente cómo Roxanne se transforma en Redlight, y te prometemos al menos 10 segundos de escalofríos. Así de buena es esta rola.

Letra destacada: You don’t have to put on the red light / Those days are over / You don’t have to sell your body to the night (True—) / You don’t have to wear that dress tonight

6. Miami To Ibiza

Escrita por: Tinie Tempah, Axwell, Steve Angello & Sebastian Ingrosso | Producida por: Swedish House Mafia

Swedish House Mafia son particularmente poderosos cuando escogen a la persona perfecta como feature en sus temas. Prueba de ello es esta clásico del trío, Miami To Ibiza, que cuenta con las voces del rapero inglés Tinie Tempah, y quien se encarga de ponerle fuego a esta canción, escupiendo versos pegadizos e inteligentes que juegan con todo, desde la FIFA hasta Calvin Klein y las conejitas de Playboy, mientras Swedish House Mafia deja caer un coro con destellos trance. ¿Lo mejor de todo? Excepto un par de referencias tecnológicas en la letra, podría haberse lanzado ayer.

Letra destacada: I got my visa and my Visa, a diva and her dealer / Bitch, I’m up on the guest list with the Swedish House Mafia / You can find me on a table full of vodka and tequila / Surrounded by some bunnies and it ain’t fucking Easter

5. Antidote

Escrita por: Knife Party & Swedish House Mafia| Producida por: Knife Party & Swedish House Mafia

Swedish House Mafia se une a los beatmakers australianos Knife Party para este macabro tema del disco Until Now: un bajo palpitante y tambaleante y un ritmo vertiginoso hacen que esta canción contundente ocupe un lugar en nuestra lista. Ya sea que suene en la pista de baile o en tu playlist de cardio, Antidote es una de esas pistas que te sube la adrenalina y el ritmo cardíaco tan solo con la anticipación del drop. ¿Cómo no incluirla?

Letra destacada: There’s a glitch inside my system / Rushin’ through my whole existence / Got me twisted, can’t resist this / Somethin’s flippin’ all my switches / Take ’em, break ’em, make ’em feel it / Mix it up and mass-appeal it / Pressure is ridin’ me hard / Killer dose right to my heart

4. Greyhound

Escrita por: Steve Angello, Sebastian Ingrosso & Axwell| Producida por: Hans Zimmer, Sebastian Ingrosso, Steve Angello & Axwell

Nuestra elegida para la canción número cuatro es, extrañamente, una de las mejores colaboraciones de Swedish House Mafia, pero no con otro artista. Este tema de house progresivo instrumental y su vídeo musical futurista se lanzaron en colaboración con la marca de vodka Absolut para promocionar su bebida Absolut Greyhound. Salvajemente, el tema alcanzó el número 3 en las listas de Dance Club Songs con su ardiente e hipnótico ritmo de baile. La parte central es la mejor, te lleva a un lugar energético increíble. Además, ¿les dijimos que el mismísimo Hans Zimmer la coprodujo?

3. Save The World

Escrita por: VCATION, Vincent Pontare, Steve Angello, Sebastian Ingrosso & Axwell | Producida por: Steve Angello, Sebastian Ingrosso & Axwell

Después de haber sido catapultados a la fama por sus temas One y Miami 2 Ibiza, Swedish House Mafia tenían la presión de crear otro himno EDM para las masas, y por fortuna, lo lograron con la épica Save The World, con las voces de John Martin (roda una figura en la escena EDM) y que se disparó en las carteleras, e incluso logró una nominación al Grammy en la categoría de mejor grabación de baile. “Queríamos hacer algo que resumiera todo después de un set de DJ de dos o tres horas. Conecta a todo el mundo con algo bastante emocional y edificante. Queríamos nuestro propio tema para el final de la noche, y esa era la idea que había detrás de esta pista”, explica el trío de Estocolmo.

Letra destacada: Who’s gonna save the world tonight? / Who’s gonna bring it back to life? / We’re gonna make it, you and I / We’re gonna save the world tonight

2. Don’t You Worry Child

Escrita por: VCATION, Sebastian Ingrosso, Steve Angello & Axwell| Producida por: Michel Zitron & Swedish House Mafia

Nos acercamos a la posición de honor con Don’t You Worry Child. Con la voz de su compatriota John Martin, esta canción edificante obtuvo una nominación a la mejor grabación de baile en los premios Grammy 2012 y le valió al supergrupo de baile uno de sus mayores éxitos. El explosivo tema ofrece a los incondicionales del dance un gancho que se mantiene fresco años después, por no hablar de un mantra motivacional que no podemos dejar de corear con cada escucha: “el cielo tiene un plan para ti”. Fue el single final que lanzaron antes de sus separación en 2013, y su letra habla de que si las cosas tienen que pasar, pasarán de una manera u otra.

Letra destacada: Don’t you worry, don’t you worry, child / See heaven’s got a plan for you / Don’t you worry, don’t you worry now

1. One (Your Name)

Escrita por: Pharrell Williams, Sebastian Ingrosso, Steve Angello & Axwell | Producida por: Axwell, Steve Angello & Sebastian Ingrosso

Y llegamos a la número uno: One (Your Name), en la que participó nada menos que Pharrell, y que se convirtió en uno de sus primeros éxitos masivos. Gracias a su línea de sintetizador descendente, los wooshes de trance y las conmovedoras interjecciones vocales de Pharrell. Parece casi increíble de creer que hayan pasado 12 años desde su lanzamiento, y sin embargo, hay pocas canciones allá afuera en el género electrónico que nos haga sentir la misma euforia que esta. Así que siente de nuevo el hype y dale play en el reproductor de arriba, seguro que vas a sentirte contento de que Axell, Steve y Sebastian estarán de vuelta muy pronto.

Letra destacada: You just killed me, could you at least do that? / I wanna know your name / Or better yet, stand there, just do that

