Las 8 mejores canciones de Stromae

Belga originario de Bruselas, Paul Van Haver, mejor conocido como Stromae, es quizás el músico más internacional de su país: es un hombre que a veces nos lleva de África al extremo norte del planeta, pasando por la Europa psicodélica y, sintetiza lo que podemos llamar el supremo del sonido contemporáneo. Stromae absorbe lo mejor del pop, el jazz, el rap, el soul y la música electrónica y lo reúne todo en un solo ritmo, lo que hace que sus canciones sean deliciosamente atractivas. Hay momentos en los que tienes la ligera sensación de estar en el Caribe bailando salsa africana, con un je ne sais quoi de bits electrónicos. Stromae canta en francés, y su nombre significa en el argot belga “maestro”, y lo cierto es que se percibe en sus canciones. Desde una discreta crítica al mundo exterior (de lo más simple a lo más complejo), o incluso una inmersión en sus propias historias, Stromae demuestra que el pop puede ser complejo y profundo.

Como si esto fuera poco, Stromae es un absoluto genio a la hora de ofrecer espectáculos en vivo: solo falta ver en su perfil oficial de YouTube el concierto en Montreal de su disco Racine Carrée, y estremecerse de principio a fin. Bebiendo de la elegancia europea y del arte mimético, verle actuar es agradecer si ingenio, su originalidad y su creencia absoluta de tener la libertad de ser quienes queremos ser, y de hacer de nuestras elecciones nuestra propia identidad. Quienes lo hemos escuchado no podemos negar la melancolía y la verdad transpuesta en sus canciones, que a veces engañan con una melodía infantil mientras nos habla del abuso, o un beat que resuena en el corazón para cantarnos sobre los padres irresponsables: escucharlo es mover el cuerpo de un lado a otro con la certeza de que sí: hay felicidad y también tristeza en el rap, en la salsa, en el groove, en la zumba, en el pop, en el dance. Tras una pausa demasiado larga de ocho años, este belga regresa en marzo con un nuevo disco, Multitudes. Mientras esperamos, repasamos lo mejor de su discografía en ocho tracks.

8. Alors on Danse

Escrita por: Stromae | Producida por: Stromae

Comenzamos esta lista con un himno icónico de Stromae: Alors on Danse. Lanzada en 2009 en Bélgica, al año siguiente comenzó a sonar en el resto de Europa y se situó en los primeros puestos de las listas de éxitos en el continente. El ritmo electrónico y el estribillo repetitivo que da nombre a la canción la convirtieron en una opción segura para las noches de fiesta en todo el mundo. y aunque la letra es una invitación a bailar y a olvidarse de los problemas de la vida, tiene un trasfondo más oscuro: el narrador de la canción está pasando por una crisis existencial, cuestionando la realidad económica y social en la que se basa el mundo en el que vivimos. Con pesimismo y resignación, la mejor solución para él y para los demás es bailar para dejar las preocupaciones atrás.

Letra destacada: Qui dit études dit travail / Qui dit taff te dit des thunes / Qui dit argent dit dépenses / Qui dit crédit dit créance / Qui dit dette, te dit huissier / Lui dit assis dans la merde

7. Moules Frites

Escrita por: Stromae | Producida por: Stromae & Guillaume Huguet

Este tema incluido en el disco Racine Carrée de 2013 parece a primera vista hablar de Paulo, un amigo del narrador y de sus preferencias culinarias sencillas: los mejillones fritos, sin mayonesa, sin papas fritas, y comidos con intensidad casi fanática, sin importar de dónde vengan. Como todos sabemos, comer mariscos que no sean frescos, siempre es un riesgo, y en la canción, Paulo aprende la lección: los mejillones sirven como una forma de hablar del sexo sin protección y sin condón, que dejan a Paulo, el amante de la aventura, con una enfermedad de transmisión sexual.

Letra destacada: Mais il aurait du s’en méfier, Paulo / Car on ne sait où elle s’est baignée, plus tôt / Comme elle était contaminée, Paulo ne chantera plus / Ou peut-être, une fois enterré, Paulo

6. L’enfer

Escrita por: Stromae | Producida por: Stromae

El segundo single de su próximo álbum, Multitudes, lleva un nombre ominoso y oscuro: El Infierno. Un excelente título para este tema lleno de melodías vocales y corales, con un delicado piano de fondo que eventualmente se une a un beat de hip hop que se detiene al final de cada coro. En este tema, el artista habla de la razón que lo impulsó a tomarse una pausa artística tan larga, y que sigue sintiendo: la soledad y la depresión, así como los pensamientos suicidas que a veces le hicieron vivir un infierno. Es un tema emotivo, sincero y con el que muchos se pueden identificar.

Letra destacada: J’ai parfois eu des pensées suicidaires, et j’en suis peu fier / On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire / Ces pensées qui me font vivre un enfer

5. Ave Cesária

Escrita por: Orelsan & Stromae | Producida por: Stromae, Antonio Santos, Mauricio Delgados & Schérazade

Una canción que siempre está entre las favoritas de los fans de este belga es Ave Césaria, una canción que rinde homenaje a la legendaria Cesária Évora, quien fue una de las cantantes más tradicionales de Cabo Verde. Stromae quiso rendirle homenaje después de haberla visto cantar en el Festival Sakifo de la Isla de la Reunión, territorio francés de ultramar en el Océano Índico. Su idea original era hacer un dúo con la cantante, pero ésta falleció siete meses después, por lo que la colaboración nunca puso darse. en su honor, Stromae escribió el coro de la canción en creole, la lengua oficial de Cabo Verde.

Letra destacada: Han, pardon, monsieur ne prend pas parti / Monsieur n’est même pas raciste, vu que monsieur n’a pas de racines / D’ailleurs monsieur a un ami noir, et même un ami Aryen / Monsieur est mieux que tout ça, d’ailleurs tout ça, bah ça n’sert à rien

4. Formidable

Escrita por: Stromae | Producida por: Stromae

Comencemos con un poco de trivia: el título de este tema es en realidad un juego de palabras de Stromae: Formidable alude a algo maravilloso, y suena también como la frase francesa fort minable, que se traduce como algo muy patético. Así que, básicamente, en este tema vemos a Stromae describir la relación con su ex como lo primero y a sí mismo como lo segundo. De hecho, en el vídeo, filmado en Bruselas, el mismo artista se comporta como un borracho impertinente en plena calle, haciendo que la gente se pregunte cómo ha llegado hasta ese punto en su vida. Una de sus inspiraciones para el tema fue el clásico Ces gens là de Jacques Brel.

Letra destacada: Cinq minutes quoi ! J’t’ai pas insultée / J’suis poli, courtois, et un peu fort bourré / Et pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire hein / Vous m’auriez vu hier…

3. Santé

Escrita por: Stromae | Producida por: Juanpaio Toch, Moon Willis & Stromae

Llegamos a las posiciones de honor de la lista con Santé, el single comeback de Stromae luego de ocho años de ausencia, y que estrenó en octubre del 2021. En esta oportunidad estuvo acompañado en la producción por Juanpaio Toch y por Moon Willis, quienes además de darle un sonido electro-pop al tema, salpican todo el asunto con un ritmo andino y casi de cumbia, en donde Stromae se dedica a celebrar a quienes hacen los trabajos más ingratos del mundo, y quienes suelen asegurarse de que los demás se diviertan. Así que levanten la copa para celebrar a aquellos que no pueden celebrar: ya sea porque están ocupados con responsabilidades, su trabajo no se los permite, o porque están con el corazón roto.

Letra destacada: Pilote d’avion ou infirmière, chauffeur de camion ou hôtesse de l’air / Boulanger ou marin-pêcheur, un verre aux champions des pires horaires / Aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession / Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n’ont pas l’cœur aux célébrations / Qui n’ont pas l’cœur aux célébrations

2. Dodo

Escrita por: Stromae | Producida por: Stromae

Como número dos de la lista, incluimos una pequeña joya del disco Cheese del año 2010. Es una de sus canciones más intensas y emocionales: se trata de Dodo, una canción de cuna que con una melodía inocente y feliz nos habla de la violencia de género e intrafamiliar, contando la historia de una familia con un corazón tóxico: un esposo violento golpea la madre de un niño, y la madre engaña al marido. En este escenario, el menor debe permanecer callado, sin llorar, presenciándolo todo, esperando a que todo pase, y durmiendo. Las letras son fuertes y casi crudas, y al final, dice cómo las personas criadas en situaciones como estas solo pueden dormir cuando la persona que representa la amenaza de la violencia en sus vidas finalmente muere. Así, la canción de cuna finalmente tiene efecto: cuando la fuente del trauma ya no existe.

Letra destacada: Et il te fera ce qu’on lui faisait / Et il te dira que c’est ta faute à toi / Que les grands hommes mâles ne pleurent pas / Mais qu’ils se battent, enfin battent leur femme / Mais surtout leurs enfants et tu pleureras

1. Papaoutai

Escrita por: Stromae | Producida por: Stromae, Aron Ottignon & Papa Dizzy

Y llegamos al número uno: Papaoutai. Esta exitosa canción forma parte del segundo álbum de Stromae, Racine Carrée, y el título es una simplificación de la pregunta francesa papa où t’es?, que se traduce como: papá, ¿dónde estás? A pesar de tener un ritmo bailable, la letra no es alegre y hace referencia al padre del cantante, quien fue asesinado en 1994 en el genocidio en Ruanda. Sin embargo, Stromae afirma que, incluso antes de eso, su padre apenas estaba presente en su vida y que apenas lo conocía. Así, en el vídeo, vemos familias aparentemente felices mientras un Stromae casi plástico sirve de figura paterna para un niño que se pregunta por qué no puede tener lo mismo que los demás. Al final, cuando el niño del vídeo también se queda estático como su padre, representa el miedo de Stromae: el miedo a que pudiera ocupar el lugar de su padre al estar también ausente. Al fin y al cambo, tal como dice la canción, todo el mundo sabe hacer bebés, pero nadie sabe cómo hacer padres.

Letra destacada: Où est ton papa ? / Dis-moi où est ton papa ? / Sans même devoir lui parler / Il sait ce qui ne va pas / Ah sacré papa / Dis-moi où es-tu caché ? / Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai / Compté mes doigts

