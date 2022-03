Las 8 mejores canciones de Miley Cyrus

A estas alturas, preguntar quién es Miley Cyrus se ha vuelto una cuestión casi filosófica: En los últimos años, se ha vuelto una vibrante camaleona musical muy consciente de sus defectos y contradicciones, y una exquisita maestra de los covers. Sin embargo, hubo un tiempo en el que muchos la consideraron una especie de vampiro que se sumergía sin gracia en géneros que no comprendía del todo. A lo largo de sus casi 20 años de carrera, ha sido acusada de todo lo anterior. Es probable que ni siquiera la misma Miley sepa la verdad.

Lo que está claro es que esta cantante, compositora, actriz y productora de 29 años tiene una de las discografías más fascinantes de la música moderna. Es una que absorbe docenas de modos y géneros diferentes, y traza convenientemente los flows del Top 40 a su antojo, desde su era como Hannah Montana hasta la de enfant terrible del pop femenino, y por supuesto, durante sus experimentos salvajes en álbums como Dead Petz. Hoy nos dedicamos a clasificar sus ocho mejores canciones hasta la fecha.

8. Angels Like You

Escrita por: Miley Cyrus, Louis Bell, ​watt, Ali Tamposi & Ryan Tedder| Producida por: Louis Bell & ​watt

Comenzamos la lista con Angels like You, extraída del disco Plastic Hearts, y en donde la artista ofrece una actuación conmovedora en la que probablemente sea su mejor balada del disco: desde la guitarra acústica hasta la voz de Miley, en este tema la estrella canta a un amante, probablemente su ex Liam Hemsworth (I brought you down to your knees / Cause they say that misery loves company), profesando su incapacidad para seguir en la relación. Con un sonido muy parecido al de un éxito de Aerosmith, esta emotiva canción es realmente especial.

Letra destacada: I know that you’re wrong for me / Gonna wish we never met on the day I leave / I brought you down to your knees / ‘Cause they say that misery loves company / It’s not your fault I ruin everything / And it’s not your fault I can’t be what you need / Baby, angels like you can’t fly down here with me

7. Nothing Breaks Like a Heart

Escrita por: Miley Cyrus, Mark Ronson, Thomas Brenneck, Conor Szymanski, Ilsey, Maxime Picard & Clément Picard | Producida por: Picard Brothers, Mark Ronson & Jamie xx

Sabemos que (al menos técnicamente hablando) esta no es una canción del catálogo de Miley, pero sinceramente debería serlo. Así que lo sentimos, Mark Ronson. Si bien cada proyecto de Miley ha tenido un cierto encanto, con Nothing Breaks Like A Heart se convirtió en una artista definida por su propio talento. Junto a Ronson, creó una secuela oscura y apasionada de su famoso cover de Jolene: fusiona sin esfuerzo el country y la música disco, encontrando el espacio perfecto para que Miley demuestre ser una de las mejores voces de esta generación.

Letra destacada: We’ll leave each other cold as ice / And high and dry, the desert wind / Is blowin’, is blowin’ / Remember what you said to me? / We were drunk in love in Tennessee / And I hold it, we both know it

6. Plastic Hearts

Escrita por: Louis Bell, ​watt, Ali Tamposi, Miley Cyrus & Ryan Tedder | Producida por: Louis Bell & ​watt

El tema que da título al séptimo disco de Miley ocupa el sexto lugar en nuestra lista de las mejores pistas de la artista: La voz áspera y rasposa de la cantante es épica sobre el icónico ritmo de rock n’ roll de los 90 en Plastic Hearts. Este beat súper pegadizo es sin duda uno de los favoritos de los Smilerz y merece un lugar en la lista de reproducción de cualquier fan del pop-rock.

Letra destacada: I’ve been California dreamin’ / Plastic hearts are bleedin’ / Keep me up all night (Keep me up) / Keep me up all night (All night) / Lost in black hole conversations / Sunrise suffocation / Keep me up all night (Keep me up) / Keep me up all night

5. Karen Don’t Be Sad

Escrita por: Wayne Coyne, Miley Cyrus & Steven Drozd | Producida por: Miley Cyrus & The Flaming Lips

Gran parte del álbum Dead Petz de Cyrus es extraño y discordante, pero Karen Don’t Be Sad destaca como una balada genuinamente encantadora, que parece haber sido construida en medio del espacio sideral. Te retamos a que la escuches y no llores porque… te costará. Toda la canción es un estado de ánimo particular, y ese estado de ánimo es tristeza.

Letra destacada: So, Karen don’t be sad / They’re just a bunch of fools / And you can make them powerless / Don’t let them make the rules

4. The Climb

Escrita por: Jon Mabe & Jessi Alexander| Producida por: John Shanks

Uno de los lanzamientos más característicos de la carrera de Cyrus es esta canción pop con influencias country de 2009, que dio la vuelta al mundo como banda sonora de la película Hannah Montana. Esta atractiva producción fue incluso nominada al Oscar en la categoría de Mejor Canción, y aunque no ganó, sí obtuvo un MTV Video Music Award en la misma categoría. Absolutamente una de sus mejores canciones.

Letra destacada: There’s always gonna be another mountain / I’m always gonna wanna make it move / Always gonna be an uphill battle / Sometimes I’m gonna have to lose / Ain’t about how fast I get there / Ain’t about what’s waiting on the other side / It’s the climb

3. Party In The USA

Escrita por: Jessie J, Dr. Luke & Claude Kelly | Producida por: Dr. Luke

Hay una razón por la que esta canción resurge en las listas de éxitos cada año en Estados Unidos, ya sea el 4 de julio o después de que el país reciba buenas noticias. Este banger patriótico, divertido y hasta tonto representa la juventud, el coraje y la celebración en apenas algunos minutos: es el deseo de bailar hasta que nuestros problemas desaparezcan hecho canción. Y lo que es más importante, es un elemento básico en cualquier lista de reproducción para fiestas, sin importar dónde vivas.

Letra destacada: My tummy’s turnin’ and I’m feelin’ kinda homesick / Too much pressure and I’m nervous / That’s when the DJ dropped my favorite tune / And a Britney song was on

2. Midnight Sky

Escrita por: Miley Cyrus, Jon Bellion, Ilsey, Ali Tamposi, ​watt & Louis Bell | Producida por: Louis Bell & ​watt

Cyrus nos demostró que podía hacer música disco con su colaboración con Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, pero Midnight Sky demuestra que es una profesional del club-pop. Sus robustas voces están bien apoyadas aquí por una línea de bajo punzante que refleja el clásico Edge of Seventeen de Stevie Nicks de la mejor manera. Cyrus lo da todo en esta pista, y tú también lo harás… bailando.

Letra destacada: She got her hair pulled back ’cause the sweat’s drippin’ off of her face (Her face) / Said, “It ain’t so bad if I wanna make a couple mistakes” / You should know right now that I never stay put in one place / Forever and ever, no more (No more)

1. Wrecking Ball

Escrita por: Cirkut, MoZella, Stephan Moccio, Kiyanu Kim, Dr. Luke & Sacha Skarbek | Producida por: Cirkut & Dr. Luke

No podía ser otra la número uno: Wrecking Ball está inmortalizada como su mejor canción, pues inspira no sólo con su vídeo, en el que Miley Cyrus monta una bola de demolición oscilante mientras está desnuda y con un corte de pelo rubio, sino que la canción en sí combina el dramatismo y el dolor en una balada pop de forma impresionante. La canción fue lanzada en 2013 como un outtake del álbum Bangerz, y a día de hoy, probablemente no hay ningún título en el que la mayoría de la gente piense cuando oye su nombre. Escucharla aún se siente como la secuela de algo que no se puede reconstruir y la entrega de Miley en su voz hacen de Wrecking Ball un himno y nuestra número uno.

Letra destacada: I never meant to start a war / I just wanted you to let me in / And instead of using force / I guess I should’ve let you win

