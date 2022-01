Las 8 mejores canciones de MIKA

Un verdadero fenómeno tanto por su personalidad y su increíble voz como por su éxito, MIKA es un artista pop cuyo sonido melódico y pegajoso es inconfundible. Nacido el 18 de agosto de 1983 en Beirut, Líbano, Michael Holbrook Penniman Jr. y su familia se vieron obligados a huir a Francia para escapar de la guerra que asolaba su país, y durante ocho años, París lo acogió antes de su mudanza a Londres, en donde MIKA, apasionado de la ópera, descubre sus extraordinarias habilidades vocales: de hecho, intentó asistir al Royal College of Music. Pero lo cierto es que soñaba con una carrera en el mundo del pop, y tras llamar a las puertas de varias compañías discográficas que, consternadas por su estilo poco convencional, se negaron a darle una oportunidad, logró formar con el sello Casablanca Records, que le dio la oportunidad de grabar el single Relax, Take It Easy en 2006, y que fue un éxito tal, que lo llevó a publicar su debut Life in Cartoon Motion un año después.

Desde entonces, MIKA, abiertamente homosexual, ha grabado un total de cinco álbumes de estudio, siendo el más reciente My Name is Michael Holbrook de 2019. Además, ha servido como juez/mentor tanto en la versión francesa de The Voice como en la versión italiana de The X Factor. Desde sus orígenes, la historia de la música pop ha estado llena de destinos efímeros, promesas incumplidas de auténtico talento o ingeniosos farsantes de una canción, pero MIKA demuestra que un talento inusual como el de él, con influencias que van desde Freddie Mercury a Elton John, está aquí para quedarse gracias a un sonido que nos lleva a un universo pop salpicado de ácido y color que son himnos al buen humor y al optimismo. Hoy, celebramos a este talentoso artista reuniendo sus ocho mejores temas hasta ahora.

8. Love Today

Escrita por: MIKA | Producida por: John Merchant, Jodi Marr, Greg Wells & MIKA

Comenzamos la lista con el tercer sencillo del álbum Life in Cartoon Motion. No solo fue un éxito y terminó nominada a Mejor Canción de Baile” en la 50ª edición de los Premios Grammy 2008., sino que es una muestra perfecta del estilo de MIKA: es increíblemente divertida, y el artista hace gala de su versátil capacidad vocal.

Letra destacada: I’ve been crying for so long / Fighting tears just to carry on / But now, but now it’s gone away

7. Elle Me Dit

Escrita por: MIKA & Doriand | Producida por: Klas Åhlund & Greg Wells

En esta pista del año 2011, MIKA escribe y canta en francés por primera vez: al elegir la lengua de Molière, el cantante afirma su especial vínculo con el público francés, que se lo devuelve con creces, ya que el single alcanza rápidamente el número uno en las listas de éxitos. Un tema divertido que habla de todas las cosas que la madre de MIKA le decía sobre su música como crítica, y que terminó convirtiendo en un bocado pop precioso. La guinda del pastel: la presencia de Fanny Ardant en el vídeo.

Letra destacada: Elle me dit, c’est ta vie / Fais c’que tu veux, tant pis / Un jour tu comprendras / Un jour tu t’en voudras / Elle me dit, t’es trop nul / Sors un peu de ta bulle / Tu fais n’importe quoi / On dirait que t’aimes ça

6. Stardust

Escrita por: Alle Benassi, Benny Benassi, Wayne Hector & MIKA | Producida por: Greg Wells & Benny Benassi

Para la número seis de nuestra selección, bajamos un poco las revoluciones para incluir este tema titulado Stardust, que tiene un sabor agridulce. Extraída de su álbum de 2012, The Origin of Love, esta canción consigue captar tanto la alegría como el desamor que conlleva el amor.

Letra destacada: I could put a little stardust in your eyes / Put a little sunshine in your life / Give me a little hope you feel the same / And I wanna know, will I see you again? / Will I see you again?

5. Lollipop

Escrita por: MIKA | Producida por: Greg Wells & MIKA

Lollipop es una de esas canciones que nos hizo enamorarnos de MIKA en primer lugar. A pesar de la completa brillantez e individualidad de todas las demás canciones del disco Life In Cartoon Motion (una obra maestra del pop) Lollipop siempre tendrá un lugar especial gracias a su ritmo pegajoso, su encanto casi infantil y el registro agudo y armónico del artista.

Letra destacada: I went walking with my mamma one day / When she warned me what people say / “Live your life until love is found / Cuz love’s gonna get you down”

4. Happy Ending

Escrita por: MIKA | Producida por: Greg Wells & MIKA

Happy Ending es una canción que habla de las emociones internas que surgen de una relación fallida, y en la voz de MIKA, absolutamente hermosa. Para muchos, este corte incluido en Life In Cartoon Motion es la canción más conmovedora que ha cantado el artista, y lo cierto es que es imposible no conmoverse, en especial cuando MIKA explicó que pasar por la zona de Skid Row en Los Ángeles, donde vive tanta gente en situación de calle, mientras grababa el disco, le dio inspiración para interpretarla. La mujer que canta con él en la pista es Ida Falk Winland, una cantante de ópera y antigua compañera suya en el Royal College of Music.

Letra destacada: Wake up in the morning / Stumble out my eyes / Can’t get no love without sacrifice / If anything should happen / I guess I’d wish you well / A little bit of heaven / But a little bit of hell

3. Relax, Take It Easy

Escrita por: Nick Van Eede & MIKA | Producida por: Greg Wells & MIKA

Cuando apenas tenía 23 años, MIKA grabó su primer single, Relax, Take It Easy. La primera versión duraba siete minutos y se estrenó en Inglaterra en 2006. Aún hoy, nadie ha olvidado su embriagador coro, y la voz especialmente aguda de este cantante, que sorprendió a muchos, pero que conquistó inmediatamente al público.

Letra destacada: But the pain / And the longing’s the same when you’re dying / Now I’m lost / And I’m screaming for help on my own

2. We Are Golden

Escrita por: MIKA | Producida por: MIKA & Greg Wells

Extraída del segundo álbum de MIKA, The Boy Who Knew Too Much, esta canción pop es un himno unificador para cualquiera que se haya sentido diferente en su adolescencia. Es optimista, divertida y perfecta para escucharla a todo volumen, ya que nos habla del valor de ser uno mismo. Es un himno a la vida, a creer, a luchar por los sueños. Preciosa, y muy merecedora del segundo puesto.

Letra destacada: I was a boy at an open door, why you staring? / Do you still think that you know? / Looking for treasure in the things that you threw / Like a magpie, I live for glitter not you

1. Grace Kelly

Escrita por: Dan Warner, John Merchant, Jodi Marr & MIKA | Producida por: MIKA & Greg Wells

Tal vez sea obvio escoger Grace Kelly en la número uno, pero si 15 años después de su debut una canción tiene el poder de convertirse en un desafío vocal de TikTok, es que es poderosa. Y es comprensible: en su momento fue toda una declaración. Esta canción es una especie de himno para los outsiders. Se siente como un cántico de desafío e inconformismo, todo inspirado en la forma en que los ejecutivos de las disqueras querían que MIKA cambiara su imagen y sonido para complacer a las masas. Al final, todo lo que necesitábamos era su ingenio, su originalidad, esas capas múltiples de voces y un coro inolvidable para conquistarnos. Grace Kelly fue y sigue siendo un clásico del pop moderno.

Letra destacada: I could be brown, I could be blue / I could be violet sky / I could be hurtful, I could be purple / I could be anything you like / Gotta be green, gotta be mean / Gotta be everything more / Why don’t you like me? Why don’t you like me?

