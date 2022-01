Las 8 mejores canciones de Mac Miller

La muerte del rapero Mac Miller el pasado en 2018 fue una noticia que no esperábamos reportar, y aunque ya han pasado tres años, aún sentimos su partida adelantada. Recientemente recordamos su discografía, sus letras, su estilo, y el hecho de que siempre fue uno de los artistas más amables de la industria. Durante su carrera, nos dejó seis álbumes de estudio, incluyendo una producción póstuma titulada Circles, lanzada en 2020.

La música de Miller se caracterizó por pasar por diferentes etapas: aunque comenzó su comienzo haciendo himnos más pop y juguetones como Knock Knock y Donald Trump, el entusiasta rapero fue evolucionando para experimentar con el rap alternativo y posicionarse como una figura vital en el mundo del hip hop, compartiendo temáticas más introspectivas en una alquimia de beats y sentimientos.

Publicidad

En su última entrevista, publicada por Vulture antes de su muerte en 2018, dio sin querer un consejo a aquellos que querían saber cómo era en realidad: “La gente que tiene el mejor chance de conocerme, y que quisieran hacerlo realmente, solo tienen que escuchar mi música”. Hoy buscamos conocerlo mejor haciendo una lista en su honor, y que incluye sus mejores ocho canciones.

8. REMember

Para cuando salió a la venta su álbum de 2013, Watching Movies with the Sound Off, ya Miller había experimentado suficiente dolor para darle a su proyecto una nueva profundidad, dedicando REMember a su amigo Ruben Eli Mitrani, cuya muerte lo afectó hasta hacerlo sentir que tenía el peso del mundo sobre sus hombros. En el tema, que destila nostalgia y dolor, Miller se enfrenta a su propia mortalidad y la de quienes lo rodean.

7. Ladders

En este tema de Swimming, Miller hace un balance de la vida y el mundo a su alrededor, haciendo que sus oyentes le presten atención al panorama que los rodea. El track incluye instrumentos de vientos y de cuerda que le imprimen una atmósfera soul y funky con la ayuda del compositor y productor clásico Jon Brion, que proporciona el telón perfecto para la emoción desbordante contenida en casi cinco minutos. We don’t have a lot of time to waste/Somehow we gotta find a way.

6. Kool Aid and Frozen Pizza

Luego de su muerte, es difícil escuchar a un Miller de 18 años cantando que tiene un billón de flows por venir en su tema Kool Aid and Frozen Pizza, sin duda el más destacado de su mixtape de 2010 KIDS, y que presentó a Miller como un chico más, ese que disfrutaba de su simple existencia adolescente mientras trabajaba día y noche por un mejor futuro y por un ansiado éxito.

Publicidad

5. Dang! ft. Anderson .Paak

Durante su carrera, Mac Miller siempre tuvo excelente gusto en cuanto a colaboradores, trabajando con artistas como Miguel, Vic Mensa e incluso con su ex pareja Ariana Grande. En su disco The Divine Feminine (que muchos afirman que le dedicó a Grande) se hizo acompañar por Anderson .Paak en Dang!, una crónica alegre sobre una relación poco prometedora, pero que buscaba hacer funcionar de todas las maneras posibles.

4. Come Back to Earth

Extraída de su álbum Swimming, Come Back To Earth parece ser una instantánea de lo que Miller estaba viviendo durante las sesiones de grabación, y lo difícil que parecía simplemente ser él mismo. En el track lo escuchamos rapeando, susurrando y cantando lo que pareciera ser una página de su diario en la que confiesa que antes se estaba ahogando, y ahora parece poder nadar en una nueva realidad que esperaba que mejorara algún día.

Publicidad

3. Donald Trump

Tomando como base el tema Vesuvius de Sufjan Stevens, Miller tuvo uno de sus más grandes y tempranos éxitos en al año 2011 con Donald Trump, una canción perfecta para el momento que vivía en ese entonces: cuando estaba dejando su vida de estudiante de secundaria para convertirse en una estrella del mundo de la música. La letra justamente refleja esa historia de éxito y de dinero, de llegar al tope. El track terminó metiéndolo en problemas con Donald Trump, algo de lo cual siempre se enorgulleció.

2. S.D.S.

Con la llegada del tema S.D.S., Miller anunció que su segundo álbum, Watching Movies with the Sound Off, iba a ser un cambio estilístico total de su ingenuo debut Blue Slide Park: mientras que su primer álbum era un reflejo chill de su vida llena de fiestas, en este single repentinamente comenzó a hablar de existencialismo y de revolución con un beat abstracto de Flying Lotus que le sirvió como punto de partida a una nueva era.

1. Aquarium

Al tope de la lista llega otra de las canciones pertenecientes al segundo álbum de Miller, Watching Movies with the Sound Off. En esta oportunidad se trata de Aquarium, una de las pistas favoritas del mismo rapero, quien pensaba que los versos de la canción eran los mejores que había escupido en su vida, porque reflejaban su análisis del mundo. Escucharla después de su muerte es un reto emocional, pues canta sobre el precio de la fama, sus adicciones, sus alegrías y sus miserias. I wish I could tell you that I didn’t see this coming / But I’m ready for it all to end, die before tomorrow’s trend.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?