Las 8 mejores canciones de Foo Fighters

Hace 28 años, cuando Dave Grohl hizo la transición de ex-baterista de Nirvana a líder de su propia banda incipiente, incluso a sus seguidores más fervientes les habría costado concebir el éxito que han tenido los Foo Fighters. Gracias a las lecciones aprendidas en esa primera etapa detrás del banquillo de la cima del mundo, pero sustituyendo gran parte del abatimiento de Kurt Cobain por su propia energía y optimismo, el fracaso nunca fue realmente una opción. Gran parte del fenómeno de Foo Fighters e debe a la extraña habilidad de Dave para atraer a mentes afines a su órbita: el guitarrista y colaborador de Nirvana, Pat Smear, así como Nate Mendel, participaron desde el primer día, mientras que el baterista Taylor Hawkins, quien sorpresivamente falleció días atrás, se atrevió con uno de los papeles más exigentes del rock. También se sumaron el guitarrista de Me First And The Gimme Gimmes, Chris Shiflett, quien llegó en 1999, y el tecladista de The Wallflowers, Rami Jaffee, lleva desempeñando su papel desde 2005.

Durante casi 30 años, los Foos han estado produciendo éxitos, álbumes y grandes giras en estadios para satisfacer a cualquier fan de la música. Cada riff, cada golpe de batería y cada línea vocal gritada están pensados para sonar como si reverberaran en las vigas de acero que mantienen unidos los campos de fútbol. Todos los álbumes, sin importar el productor o la configuración específica de la banda, suenan así porque es lo que Grohl sabe que hace mejor. Pero lo que a veces se pierde en el análisis de la banda es esto: han cultivado silenciosamente una de las obras más impresionantes de cualquier banda de rock de las últimas décadas, y tienen suficientes canciones para llenar un concierto entero de más de dos horas y algo más. Hoy, celebramos su increíble carrera con un vistazo a la discografía del grupo y a las que consideramos son sus ocho mejores canciones.

8. Times Like These

Escrita por: Chris Shiflett, Nate Mendel, Taylor Hawkins & Dave Grohl | Producida por: Foo Fighters & Nick Raskulinecz

Times Like These fue la canción principal del álbum de 2002 de los Foo Fighters, One by One. Es una canción muy emotiva, apasionada y universal, y según el mismo Grohl, está entre las mejores canciones que ha escrito. De hecho, el mensaje de la canción sobre la superación de la adversidad ha resonado en diversas generaciones de oyentes, y mentiríamos si no dijéramos que todavía nos produce escalofríos.

Letra destacada: I, I’m a new day rising / I’m a brand new sky to hang the stars upon tonight / But I, I’m a little divided / Do I stay or run away and leave it all behind? / Uh-huh

7. Walking After You

Escrita por: Dave Grohl | Producida por: Gil Norton

El divorcio de Grohl de su primera esposa, Jennifer Youngblood, inspiró varias de las canciones del álbum de 1997, The Color and the Shape. Entre ellas, Walking After You, una canción introspectiva sobre el amor perdido con vulnerabilidad. La versión del álbum fue despojada, con todos los instrumentos tocados por Grohl. La versión regrabada, con todos los miembros de la banda y un arreglo más amplio, apareció en la banda sonora de la película de The X-Files de 1998.

Letra destacada: If you’d accept surrender, I’ll give up some more / Weren’t you adored / Icannot be without you / Matter of fact

6. Learn To Fly

Escrita por: Dave Grohl, Nate Mendel & Taylor Hawkins | Producida por: Foo Fighters & Adam Kasper

El tema más melódico y desenfadado de los Foo Fighters fue el primer single del disco There Is Nothing Left To Lose, y surgió de un periodo de incertidumbre para la banda, mientras intentaban sustituir al guitarrista Franz Stahl y probaban por primera vez al baterista Taylor Hawkins. Aunque Dave Grohl ha declarado que la canción es en realidad una de sus menos favoritas del álbum, su inspiradora descripción de una banda que “busca una señal de vida” y su hilarante vídeo ayudaron a que Learn To Fly llevara a los Foo Fighters a nuevas alturas.

Letra destacada: I’m looking to the sky to save me / Looking for a sign of life / Looking for something to help me burn out bright

5. Best Of You

Escrita por: Chris Shiflett, Taylor Hawkins, Nate Mendel & Dave Grohl | Producida por: Foo Fighters & Nick Raskulinecz

La ambición excesiva y el sentimentalismo almibarado nunca han pesado en la música de los Foo Fighters, pero cuando dan rienda suelta a sus emociones, pocas bandas lo hacen mejor. Inspirados por el tiempo que pasaron haciendo campaña con el candidato presidencial demócrata de 2004, John Kerry (que finalmente perdió ante George W. Bush), el doble álbum de 2005, In Your Honor, vio a la banda rebosar de convicción. El primer single, Best Of You, se perdió inicialmente en la confusión de la inspiración, pero ante la insistencia de su representante, el tema fue desenterrado, completado y se convirtió en un éxito mundial, incluso versionado por Prince.

Letra destacada: Has someone taken your faith? / It’s real, the pain you feel / The life, the love you’d die to heal / The hope that starts the broken hearts

4. Walk

Escrita por: Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett & Pat Smear | Producida por: Butch Vig

Continuamos nuestro top ocho de Foo Fighters con el tema Walk. Para el disco Wasting Light de 2009, Dave Grohl estaba decidido a volver a lo básico. El álbum se grabó en el garaje del líder, con equipos analógicos y sin los habituales adornos de estudio. A medida que el disco se acercaba a su fin, el rockero se dio cuenta de que había un tema común en los tracks: “Estás rodeado de amigos, familia y nostalgia, y estás cantando sobre los últimos 20 años de tu vida”. Este concepto le llevó a desempolvar una idea de canción que tenía desde hace unos años. Inspirado por sus hijas aprendiendo a caminar, Walk se convirtió en la canción de cierre del álbum y en uno de los mejores temas de la banda.

Letra destacada: Do you remember the days / We built these paper mountains / Then sat and watched them burn? / I think I found my place / Can’t you feel it growin’ stronger? / Little conquerors

3. All My Life

Escrita por: Chris Shiflett, Nate Mendel, Taylor Hawkins & Dave Grohl | Producida por: Foo Fighters & Nick Raskulinecz

Aunque la relación con Nirvana había estado presente desde los inicios de la banda, fue el disco One By One de 2002 el que impulsó el ascenso definitivo de los Foos al megaestrellato. El grunge de los 90 quedó atrás, sustituido por el hard rock pesado y pulido que pronto los catapultaría a la cima de festivales y estadios: muestra de ello es este poderoso single que nos lleva por una montaña rusa de variada intensidad, y que explota al final como un festival de fuegos artificiales. Un merecido clásico que necesita estar en nuestro top tres.

Letra destacada: All my life I’ve been searching for something / Something never comes, never leads to nothing / Nothing satisfies, but I’m getting close / Closer to the prize at the end of the rope

2. Everlong

Escrita por: Dave Grohl | Producida por: Gil Norton

Casi llegando al puesto de honor tenemos a Everlong, que fue escrita sobre uno de los periodos más oscuros de la vida de Dave Grohl: la Navidad de 1996, cuando acababa de divorciarse de la fotógrafa Jennifer Youngblood, estaba durmiendo en el sofá de un amigo y se enfrentaba a un futuro incierto con los Foo Fighters. El tema es un testamento convincente y evocador del poder del amor (aunque sea solo un recuerdo) para iluminar la oscuridad, y definitivamente nos mueve de manera diferente luego del fallecimiento de Hawkins.

Letra destacada: If everything could ever feel this real forever / If anything could ever be this good again / The only thing I’ll ever ask of you / You’ve got to promise not to stop when I say when / She sang

1. The Pretender

Escrita por: Chris Shiflett, Nate Mendel, Taylor Hawkins & Dave Grohl | Producida por: Gil Norton

¿Puedes imaginar una lista de las mejores canciones de Foo Fighters y no colocar The Pretender en el primer puesto? Absolutamente no. Abriendo con un pasaje melancólico que es abiertamente deudor de While My Guitar Gently Weeps de The Beatles y terminando con la furiosa demanda de Who are you? que hace un guiño al infame tema de The Who, The Pretender suena como si los Foo Fighters reclamaran la inmortalidad del rock’n’roll. Un número uno merecidísimo.

Letra destacada: I’m the voice inside your head / You refuse to hear / I’m the face that you have to face / Mirroring your stare / I’m what’s left, I’m what’s right / I’m the enemy / I’m the hand that’ll take you down / Bring you to your knees

