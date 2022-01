Lana Del Rey demanda a una acosadora que cree que ambas se comunican en sueños y a través de canciones

Lana Del Rey presentó esta semana una orden de alejamiento contra una supuesta acosadora que dice ser su “musa”, y los intercambios de texto que sus abogados presentaron en el tribunal son realmente espeluznantes. Según los documentos judiciales obtenidos por TMZ, la cantante recibió una orden de alejamiento en el condado de Los Ángeles, después de que afirmara que una mujer llamada Janeen Lee Stratton la estaba acosando y hostigando.

Los abogados de Lana alegan que Stratton no dejaba de reventar los DM de su equipo y exigía reunirse con ella en persona. Cuando los directivos respondieron a los incesantes mensajes diciéndole a Stratton que Lana no quería reunirse con ella y que cesara inmediatamente en sus acciones, recibieron una ráfaga de mensajes de texto bastante creepy como respuesta, incluyendo que hablaba con Lana a través de sueños y canciones.

Algunos de los mensajes de Stratton decían: “Quiero hacer una escena. Porque ¿adivinen qué? No me voy fácilmente”. Los mensajes de texto continúan exigiendo ver a Lana, en un punto amenazando: “No sabes quién soy, pero te garantizo que pronto lo sabrás”. Otras capturas de pantalla muestran textos que dicen “la he amado toda la vida” y “es como sonreír cuando el pelotón de fusilamiento está en tu contra”. Lo cual es una forma bastante oscura de utilizar las propias letras de Lana.

Una selección de mensajes directos recivbidos en redes sociales por parte del equipo de Lana Del Rey por parte dela acosadora. Fotografía: TMZ

Según la documentación legal, Stratton supuestamente se presentó en la casa de Lana Del Rey tres veces, la primera el mes pasado. Los abogados de la cantante alegan que, de alguna manera, localizó la dirección de Lana y saltó la valla para entrar antes de ser atrapada por los empleados de seguridad, que dicen haberle encontrado navajas encima.

El equipo de Lana alega que Stratton se presentó luego en su propiedad otras dos veces en las últimas dos semanas, y que obviamente fue expulsada por la seguridad de la cantante cada vez. Son estos supuestos incidentes los que Lana Del Rey citó al describir su miedo, y el juez le concedió desde entonces una orden de alejamiento temporal que obliga a Stratton a dejar a Lana en paz, tanto en persona como en cualquier otra comunicación online. A finales de este mes se celebrará otra audiencia para hacer permanente la orden de alejamiento.

