La peligrosa regresión de los derechos LGBTQI+ alrededor del mundo

Aunque la lucha por el avance de los derechos LGBTQI+ tiene décadas tratando de establecer alrededor del mundo condiciones de vida justas para las personas que conforman este colectivo, lo cierto es que muchas de ellas se enfrentan a la violencia y a la desigualdad, simplemente por amar a quienes aman, por verse como se ven o por ser quienes son. La orientación sexual y la identidad de género son aspectos integrales de nuestro ser y nunca deberían ser motivo de discriminación o abuso, pero en los últimos años hemos visto cómo han ido en aumento los abusos basados en la orientación sexual y la identidad de género en todo el mundo, como la tortura, los asesinatos y las ejecuciones, las detenciones en virtud de leyes injustas, la desigualdad de trato, la censura, los abusos médicos, la discriminación en la sanidad, el empleo y la vivienda, la violencia doméstica, los abusos contra los niños y la negación de los derechos y el reconocimiento de la familia.

Si bien hemos visto como países como Francia o Nueva Zelanda han avanzado en temas como la criminalización de las terapias de conversión, y las identidades no binarias finalmente parecen tener cabida en países como Colombia o México, lo cierto es que hay mucho terreno que recorrer en este sentido. Recientemente, Guatemala aprobó la Ley de Protección de la Vida y la Familia, que busca combatir a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana”: reforma el Código Civil para prohibir explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la enseñanza en las entidades educativas sobre la diversidad sexual, y políticas o programas “que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”, subrayando que el modelo de familia en ese país está constituido únicamente por “hombres, mujeres y niños”.

Si el énfasis parece estar en las personas transgénero, no es una casualidad: parecen ser en este momento el objetivo de una ola conservadora legislativa que busca ponerlas en peligro, no solo desconociendo su existencia, sino su derecho a la atención sanitaria, y calificando incluso a los padres de menores trans de abuso infantil, una retórica que hemos escuchado de presidentes como Vladimir Putin y Andrzej Duda, y del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien incluso propuso recientemente que se investigaran legalmente a todos los padres de niñes trans y se prohibiera cualquier tipo de atención de salud para este colectivo en ese estado, eso sin hablar de la nueva ley No Digas Gay de Florida. Si bien el rechazo ha sido evidente, lo cierto es que también hay suficiente apoyo, ya sea expreso por sectores de derecha, o simplemente por la sociedad, que se cruza de manos y ven a otro lado ante este tipo de injusticias. Por desgracia, es algo común alrededor del mundo. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales construyó un mapa mundial que expone la arbitrariedad de las leyes persecutorias e indican con crudeza la ausencia de derechos para las personas LGBTQI+ en la mayor parte del mundo, y que puedes ver acá abajo (haz click aquí para ver la versión full size).

Mapa mundial de leyes contra las personas LGBTQI, en su última versión de 2020. Fotografía: ILGA

Según el Centro de Documentación de la situación Trans de América Latina y el Caribe, la expectativa de vida de la población trans en la región es de solo 35 años. Hasta el momento, solo 8 países de América Latina han aprobado una ley de identidad de género que reconozca, entre otros, al colectivo trans: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y algunos estados de México han impulsado legislaciones para proteger a la comunidad LGBTQI+ y garantizar sus derechos fundamentales, pero una cultura machista, homofóbica y religiosa siguen siendo trabas. Sin embargo, Latinoamérica no es una excepción. “Es importante que comprendamos que Estados Unidos ahora mismo está en un proceso retrógrado. Estamos retrocediendo: las leyes en este país están volviéndose como si estuviéramos en el siglo pasado, en los años 50, y no podemos retroceder”, advierte Alejandro Acosta, un colaborador del Centro Arianna, una organización dirigida a las personas de la comunidad trans de América Latina residentes en Estados Unidos. Acosta está convencido de que la “sociedad tiene que avanzar” para acabar con “el panorama bastante negro” que le espera al colectivo.

En Europa la situación no es muy diferente: el ranking europeo Rainbow Europe determinó el año pasado que si bien hay países como Malta que están a la cabeza de los derechos LGBTQI+, la situación está estancada en casi todos los países del continente. “A pesar de los compromisos claros sobre el reconocimiento de la familia arco iris, ningún país ha avanzado en el reconocimiento de la paternidad o la asociación”, destacan. Azerbaiyán, Turquía, Armenia, Rusia y Mónaco están al fondo de la lista, con mucho trabajo por hacer en cuanto a legislación sobre el colectivo. En África, el panorama es menos esperanzador: las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales en 32 de los 54 países africanos, y todavía se castigan con la muerte en tres países: Mauritania, Somalia y Nigeria (solo en 12 estados del norte donde se aplica la ley de la sharia), aunque la pena de muerte no se ha aplicado hasta la fecha. En el sur de África se han producido algunos avances: Mozambique, Botsuana y Angola anularon las leyes de la época colonial que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo en 2015, 2019 y 2021. Pero en general, la legislación ha evolucionado más lentamente que en otras regiones: África cuenta ahora con la mitad de los países donde la homosexualidad es ilegal, frente al 40% de hace diez años. Sudáfrica sigue siendo una excepción en la región por permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Lo cierto es que ya no podemos esconder el sol con un dedo: En algunas naciones hay una regresión importante, y algunos derechos que hasta ahora dábamos por sentado, están empezando a ser desafiados. Cuando observamos los países en los que el péndulo oscila en contra de las personas LGBTQI+, vemos un retroceso real en el respeto de sus derechos, y una narrativa común que enfatiza la importancia de los valores tradicionales, a menudo apoyándose en valores morales religiosos. Hay una relación clara y directa entre la dirección en que oscila el péndulo. Cuanto más se adhieren otros países desarrollados a la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTQI+, otros deciden llamar estos derechos “ideologías de género” o la imposición de una “agenda LGBT”. Y puede que desafíe las leyes de la física, pero es urgente que el péndulo se mueva en una sola dirección: hacia la protección universal del derecho de las personas LGBTQI+ a vivir sus vidas con dignidad e igualdad, independientemente del lugar del mundo donde vivan. No dejemos de prestar atención, y no abandonemos la lucha.

