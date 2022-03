La estrella de “Buffy”, Sarah Michelle Gellar, revela que quiere que Zendaya protagonice un posible reboot

La icónica serie Buffy The Vampire Slayer celebró su 25º aniversario la semana pasada, lo que significa que el reparto ha estado hablando del legado de la serie y de su posible futuro como reboot. Para la estrella Sarah Michelle Gellar, que interpretó a Buffy Summers durante siete temporadas, si se produjera una nueva versión del show, afirma que ya tiene a una favorita como la nueva cazadora de vampiros.

Sarah Michelle Gellar fue entrevistada para el nuevo libro Into Every Generation A Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts, y la actriz dijo que apoya plenamente un reinicio del show porque la mitología de la serie permite que una cazadora nazca en cada nueva generación. Cuando se le preguntó quién debería ser esa persona para el papel, Gellar se limitó a decir: “Voto por Zendaya”.

Publicidad

Gellar no dio más detalles, pero teniendo en cuenta lo hot que está Zendaya en este momento, no es de extrañar que esté en la punta de la lengua de alguien para cualquier proyecto. No hace mucho, Vivica Fox quería que interpretara a su hija adulta en una nueva película de Kill Bill, si es que eso llegara a suceder, así que parece que estas actrices piensan que Zendaya tiene potencial para patear algunos culos.

Aunque no ha habido ningún anuncio oficial de un reboot de Buffy, ha habido conversaciones al respecto desde hace un tiempo: en 2018, se dijo que el estudio Fox estaba abierto a un reboot cuando el creador Joss Whedon estuviera listo para darle luz verde. Desde entonces, han salido a la luz acusaciones de abuso y comportamiento poco profesional contra Whedon, y dos fuentes afirman que la propia Gellar tenía una relación tensa con él y no quería que se hablara de él, así que una futura nueva versión de Buffy está en veremos.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?