La contaminación sonora en las ciudades es la causa de 1 de cada 20 ataques cardíacos, según estudio

¿Dónde vives? ¿Estás en un barrio tranquilo o vives cerca de la ciudad rodeado de coches, trenes y tráfico? Pues resulta que vivir en un entorno ruidoso puede ser perjudicial para tu salud, según un nuevo estudio: las personas que viven en barrios con ruido de tráfico constante corren un mayor riesgo de ser hospitalizadas por infarto de miocardio en comparación con las que viven en zonas más tranquilas, de acuerdo con una investigación publicada recientemente por la Universidad de Rutgers en Estados Unidos.

El trabajo, publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology, coinciden con estudios europeos anteriores que han documentado asociaciones similares entre las enfermedades cardíacas y la contaminación acústica del transporte. “Como cardiólogos, estamos acostumbrados a pensar en muchos factores de riesgo tradicionales, como el tabaquismo, la hipertensión o la diabetes”, dijo en un comunicado el Dr. Abel Moreyra, profesor de medicina de la Universidad de Rutgers y autor principal del estudio. “Este estudio y otros sugieren que quizá deberíamos empezar a pensar en la contaminación atmosférica y acústica como factores de riesgo adicionales para las enfermedades cardiovasculares”.

Para este estudio en particular, Moreyra y su equipo analizaron las tasas de ataque cardíaco de 15.846 residentes en Nueva Jersey que fueron hospitalizados en 2018 por un ataque cardíaco. Nueva Jersey es el estado más denso de Estados Unidos, con unas 1.200 personas por kilómetro cuadrado, muchas de las cuales viven cerca de carreteras, líneas de tren y aeropuertos importantes. Los investigadores descubrieron que el 5% de todas las hospitalizaciones por infarto, es decir, una de cada 20, estaban relacionadas con la exposición a niveles de ruido elevados. Los investigadores calcularon que la tasa de infarto de quienes vivían en zonas con mayor exposición a ruidos fuertes del transporte era un 72% mayor.

La tasa de infarto de quienes estaban expuestos a un nivel medio de ruido de 65 decibelios o más era de 3.336,5 por cada 100.000 personas, mientras que los que estaban expuestos a un nivel medio de ruido inferior a 45 decibelios tenían una tasa de 1938,6 por cada 100.000. Según la oficina de Salud y Seguridad Medioambiental de la Universidad de Yale, el tráfico de la ciudad tiene un promedio de 85 decibelios. Moreyra dijo que el estrés crónico, los trastornos del sueño y la ansiedad, que se han documentado en otros estudios, pueden tener un impacto perjudicial en la salud del corazón: los investigadores afirman que el estrés crónico, por ejemplo, puede provocar cambios hormonales que están relacionados con la inflamación y afectan a los vasos sanguíneos.

Este estudio en particular no tuvo en cuenta factores demográficos, socioeconómicos o de riesgo como los niveles de ruido en el trabajo. Sin embargo, los autores afirman que una investigación adicional permitiría distinguir mejor los efectos de estos diversos factores. “El hecho de que el 5% de todas las hospitalizaciones agudas [por infarto de miocardio] fueran atribuibles a niveles de ruido elevados indica la importancia de la exposición, y los resultados subrayan la importancia de una normativa más estricta sobre el ruido y su aplicación por parte de las autoridades de transporte”, concluyen los autores.

