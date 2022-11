La “amnistía” de Elon Musk para cuentas de Twitter previamente suspendidas podría marcar el regreso de QAnon

El propietario de Twitter, Elon Musk, concedió este fin de semana una amnistía a casi todas las cuentas que habían sido previamente prohibidas de Twitter, un drástico cambio de política que ha alarmado a muchos usuarios y anunciantes y que abre la puerta a que numerosas figuras de alto perfil puedan escenificar posibles regresos y unirse a personajes como el expresidente estadounidense Donald Trump y Kanye West, a los que se les han restaurado sus cuentas.

Musk ya había restablecido varias cuentas suspendidas — típicamente de la derecha política — de forma unilateral. Tomando medidas el pasado viernes, se reestablecieron cuentas como la de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene (baneada por reiteradas infracciones de desinformación de Covid), la del psicólogo canadiense Jordan Peterson (conducta de odio dirigida a personas trans), la del sitio de sátira Babylon Bee (baneada por tuits antitrans), la de la comediante Kathy Griffin (baneada por suplantar a Musk) y la de Kanye West (baneada por comentarios antisemitas). Musk reintegró más tarde al ex presidente Donald Trump, expulsado por incitar y glorificar la violencia en torno a las elecciones de 2020 y la insurrección del 6 de enero.

Publicidad

Musk dijo que concedería una “amnistía” a las cuentas suspendidas de Twitter siempre que no estuvieran baneadas por infringir la ley o por hacer spam. La medida sigue a una encuesta no científica que el multimillonario llevó a cabo y que verá las cuentas restauradas a partir de esta semana. Musk ha sido un crítico vocal y de larga data de las políticas de moderación y suspensión de Twitter y declaró abiertamente su intención de cambiarlas cuando persiga la propiedad de la compañía en favor de un enfoque de “libertad de expresión”. Aunque Musk prometió que la plataforma no se convertiría en un “infierno de libertad de expresión” bajo su dirección, sus intentos fallidos de revisar el sistema de verificación de Twitter, la drástica reducción de personal y el enfoque relajado de la moderación de contenidos han asustado a anunciantes y reguladores por igual.

Aunque Musk dijo en un principio que no se restablecería ninguna cuenta antes de que se estableciera un consejo de moderación diverso para evaluar cualquier decisión, rápidamente se retractó y culpó a los activistas sociales por presionar supuestamente a los anunciantes para que boicotearan la plataforma. Entre las cuentas de Twitter que se espera sean restituidas esta semana están unas 70.000 relacionadas con el movimiento conspirativo de ultraderecha conocido como QAnon. En 2016, el caso Pizzagate, un rumor según el cual una pizzería de Washington estaba siendo utilizada como escondite de una élite demócrata pedófila, tuvo una gran repercusión en los círculos de conspiración y contribuyó al nacimiento de la “teoría” QAnon el año siguiente. El movimiento lleva el nombre de un misterioso funcionario que se hace llamar Q, que lucharía por derribar un “Estado profundo”, una organización de altos funcionarios del gobierno de EE.UU. involucrados en redes de pedófilos que buscan establecer un “nuevo orden mundial”. Y solo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería capaz de frustrar este plan.

Publicidad

En las redes sociales, QAnon es una esponja para las teorías de conspiración. Todo es aceptable, desde las mitologías antisemitas, la 5G, las mascarillas, la ciencia ficción, y las diferentes teorías se alimentan mutuamente. QAnon es considerado desde 2019 como una potencial amenaza terrorista en Estados Unidos. Según Vice, en enero de 2021, tras la revuelta del Capitolio, Twitter eliminó permanentemente 70.000 cuentas de QAnon por compartir contenido dañino a escala. La prohibición, junto con medidas similares de Facebook e Instagram, fue un golpe importante para la capacidad de QAnon de captar nuevos usuarios, pero el movimiento no murió, sino que fue relegado a plataformas menos convencionales como Gab, Telegram y, más recientemente, Truth Social de Trump.

Publicidad

“Permitir que decenas de miles de cuentas de QAnon vuelvan a Twitter podría tener un impacto masivo en la capacidad de difusión del movimiento conspirativo, y los seguidores están muy entusiasmados con el regreso”, dice el medio. Por ahora, al igual que muchas decisiones recientes de Twitter, no está claro cómo Musk o la compañía clasificarán las numerosas cuentas suspendidas y elegirán las que pueden volver o cómo podría funcionar dado el reducido número de empleados de la compañía. Musk ha dicho que no se permitirá el regreso de las cuentas suspendidas por spam o acciones ilegales, pero no está claro qué criterios se utilizarán.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?