Keanu Reeves donó el 70% de sus ganancias por “The Matrix” a la investigación contra el cáncer

Recientemente pudimos ver a Keanu Reeves de vuelta en nuestras pantallas en la nueva entrega de la franquicia The Matrix, y un nuevo reporte nos recuerda por qué es una de las celebridades más queridas de Hollywood. De acuerdo con The New York Post, el actor de 57 años de edad donó el 70% de su salario de la película original de The Matrix a la investigación contra el cáncer.

Reeves, al parecer, había cobrado USD $10 millones por la innovadora película de ciencia ficción de 1999, antes de ganar otros USD $35 millones cuando la película se convirtió en un éxito de taquilla, así que el 70% de esas ganancias significó que USD $31,5 millones se destinaron a la investigación de la leucemia. Vale la pena destacar que Reeves tenía razones personales para ser tan generoso: en el momento de su donación, su hermana menor, Kim, llevaba unos ocho años luchando contra la leucemia. Se le diagnosticó el cáncer en 1991 y pasó una década entrando y saliendo de la remisión antes de lograr una recuperación total en 2001.

Reeves también se ausentó del trabajo, retrasando las secuelas de The Matrix, y vendió su casa para poder estar cerca de su hermana y cuidarla mientras seguía el tratamiento. El actor de John Wick siguió donando dinero a la investigación de la leucemia después de que su hermana entrara en remisión. También puso en marcha su propia fundación privada contra el cáncer, pero se ha mostrado modesto al respecto. Al parecer, dijo a Ladies Home Journal en 2009 que no estaba dispuesto a poner su nombre a la fundación, como suelen hacer otros famosos cuando lanzan iniciativas filantrópicas.

“Tengo una fundación privada que funciona desde hace cinco o seis años y que ayuda a un par de hospitales infantiles y a la investigación del cáncer”, dijo Reeves. “No me gusta ponerle mi nombre, simplemente dejo que la fundación haga lo que hace”.

El actor también ha prestado su tiempo a telemaratones benéficos, utilizando su celebridad para animar a otros a donar y ayudar a causas importantes. Por ejemplo, en 2020 subastó una cita en Zoom de 15 minutos para apoyar al Campamento Rainbow Gold, un programa de campamento de verano en Idaho para niños con cáncer. La persona ganadora pagó más de USD $19.000 dólares por la cita.

