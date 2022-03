Keanu Reeves, cancelado en China por darle su apoyo al Tíbet

Puede que Keanu Reeves sea uno de los actores más queridos de todo el mundo, pero recientemente fue literalmente cancelado en China. Al parecer, las plataformas chinas de streaming retiraron de sus websites varias películas de Reeves tras su participación en el concierto benéfico anual de la Casa del Tíbet a principios de este mes. El actor de 57 años participó en el concierto virtual junto a Laurie Anderson, Patti Smith, Cyndi Lauper e Iggy Pop el 3 de marzo, y poco después, los nacionalistas chinos protestaron en las redes sociales por su presencia en el evento.

El estatus del Tíbet es objeto de una disputa desde hace décadas: mientras Pekín sostiene que el Tíbet es una parte inalienable de China, los tibetanos dicen que su país ha sido históricamente independiente. En el pasado, China ha incluido en su lista negra a muchas celebridades que han expresado su apoyo al Tíbet o a su antiguo jefe de Estado, el Dalai Lama, quien vive exiliado en la India desde 1959, tras la anexión del Tíbet por parte de China en 1950.

Con la nueva enemistad de China por Keanu, al menos 19 de las películas de Reeves fueron retiradas de las principales plataformas chinas de streaming como Tencent Video y Youku la semana pasada, según informa Los Angeles Times. Algunas de las películas eliminadas son The Matrix, The Lake House, Something’s Gotta Give y Speed. Hasta ahora, no está claro quién ordenó la eliminación.

Al parecer, una búsqueda de Reeves en la plataforma iQiyi da a los usuarios el siguiente mensaje: “Lo sentimos, no se han encontrado resultados relacionados con ‘Keanu Reeves‘. Debido a las leyes, regulaciones y políticas pertinentes, algunos resultados no se muestran”.

Reeves no es el primero en recibir esta “distinción”: en 2016, China también prohibió a Lady Gaga después de que se reuniera con el Dalai Lama para hablar de yoga. En aquel momento, la cantante publicó un vídeo de 20 minutos con el Dalai Lama en el que hacía una serie de preguntas al líder por parte de los espectadores. Poco después, los usuarios de Weibo empezaron a condenar a la cantante.

