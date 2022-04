Kanye West se retira de Coachella

Kanye West se retiró oficialmente como cabeza de cartel del inminente festival de Coachella, según confirmó el día de hoy una fuente a Variety. La noticia fue reportada por primera vez por TMZ, que también informó que Travis Scott iba a unirse al polémico rapero para su actuación. El puesto original de Scott como cabeza de cartel en 2020 fue cancelado debido a la pandemia, y estuvo a punto de llevarse a cabo para el festival de 2022, pero también se canceló tras la tragedia de Astroworld.

Por los momentos, no está claro el motivo exacto de la cancelación de Ye, ya que no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero no es difícil hacer conjeturas sobre la decisión. En los últimos dos meses, el artista ha mostrado un comportamiento perturbador al acosar dramática y públicamente a su ex esposa Kim Kardashian y a su novio, el cómico Pete Davidson, en sus canciones y en sus redes sociales. West incluso llegó a sacar dos vídeos musicales para su colaboración con The Game, Eazy, en los que Davidson es lastimado físicamente, y en uno de ellos aparece la estrella de SNL enterrada viva y decapitada.

Tampoco ha ayudado que cuando otros en el ojo público han criticado las acciones de West, este ha redoblado el acoso hacia ellos también. Recientemente recurrió a llamar a Trevor Noah un insulto racial en Instagram, lo que le hizo ser suspendido de la plataforma durante 24 horas, y que muchas personas decidieran iniciar una petición en Internet para que se retirara del festival californiano.

La decisión de cancelar su participación en Coachella se produce apenas unas semanas después de que los Grammys retiraran a Kanye West como intérprete de su show por su “comportamiento online preocupante”. También había amenazado previamente con retirarse del concierto a menos que su compañera de cartel Billie Eilish se disculpase con Travis Scott por lo que Ye percibió como una indirecta a Scott cuando paró un espectáculo para conseguir un inhalador a un fan (Eilish rechazó la acusación).

West ha estado callado en sus redes sociales desde que se reincorporó a la plataforma tras su suspensión, y no se le ha visto en público desde que el 27 de marzo asistió al partido de fútbol de su hijo Saint, según TMZ. Esperemos que el silencio de Ye sea una señal positiva de que está recibiendo la ayuda que necesita. Por ahora, Coachella aún no ha emitido un comunicado sobre la cancelación, o sus planes para sustituir al rapero.

