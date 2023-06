Jennifer Coolidge dice que le gustó acabar con los “gays malvados” de “The White Lotus”

Atención: Este post contiene spoilers de la segunda temporada de The White Lotus.

Parece que Jennifer Coolidge todavía piensa en los gays que intentan asesinarla. El pasado mes de diciembre, los fans de The White Lotus vieron con horror cómo Tanya, el querido personaje de Coolidge, se dirigía a la muerte a tientas. El final de la segunda temporada de la serie muestra a la egocéntrica heredera protagonizando un torpe tiroteo en el que empuña caóticamente una pistola y acaba con cada uno de sus potenciales asesinos. Sin embargo, justo cuando el público creía que sobreviviría, su intento de escapar en tacones saltando a un bote la hizo tropezar y caer al vacío.

Un mes después, Coolidge se llevó a casa su segundo Globo de Oro por su interpretación de Tanya. Ahora, en una reciente entrevista con el actor Jeremy Allen White de The Bear para Variety, Coolidge habló del final de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO, de la muerte de su personaje Tanya y de por qué tuvo que morir la querida y adinerada heredera. “Mike buscaba un gran final de ópera italiana, y era grande y dramático”, dijo la actriz sobre la visión del creador de la serie, Mike White, del final de temporada.

“Así que él quería que yo muriera por muchas razones. Pero también creo que Tanya es como mucho. Tal vez la gente se hartaría de ella en otra temporada. Tal vez la gente estaría como, ‘Oh, Dios mío. Desháganse de Tanya'”. Coolidge también dijo que su miedo a navegar aumentó lo que estaba en juego para ella mientras rodaba el episodio final de Tanya, lo que la llevó a una imagen de la realidad. “Lo que más miedo me da es estar en un barco. Nunca volveré a subirme a un barco. Así que me dio escalofríos porque lo rodamos en orden, pasando el rato con los chicos. Se sentía muy real. Me gustó mucho matarlos a todos”, explica. “Cuando estás en un barco, y estás en medio del océano, y no hay ningún sitio al que ir, ¿qué pasa si tus compañeros de reparto te odian? Podrían simplemente empujarte. Cualquiera puede deshacerse de ti en un barco”.

Coolidge también compartió su propia reacción a los memes inspirados en la frase más memorable de la temporada de la serie: “Estos gays, ¡intentan asesinarme!”: “Estoy muy emocionada. Mike estaba muy seguro de que Tanya estaba siendo perseguida por estos gays aparentemente amistosos que parecen ser fans suyos”, recordó. “Entonces Mike dijo: ‘No vemos a los gays como malvados. Es un grupo malo'”.

Según Coolidge, la famosa observación de Tanya sobre sus compañeros de mar la persigue ahora por todas partes. “Había todo un grupo de gays en Nueva Orleans que salían en Mardi Gras como Tanya”, recuerda. “Algunos iban en patineta y todos me decían: ‘Estos gays intentan asesinarme’. Ha pasado en otras ciudades… Se podría decir que tocó una fibra sensible”. Dale un vistazo a la entravista a continuación.

