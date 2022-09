Italia: Protestas y marchas para proteger el derecho al aborto tras la victoria de Giorgia Meloni

Miles de personas marcharon el miércoles por Roma, Milán y otras ciudades para proteger el acceso al aborto, que muchos temen que esté amenazado por un partido de extrema derecha que se espera que forme el próximo gobierno tras liderar las elecciones parlamentarias. Con pancartas en las que se leía “Mi cuerpo, mi elección” y “Seguro para todos”, las personas marcharon desde el barrio de Esquilino de Roma, y la Estación Central de Milán.

Las marchas formaban parte de las acciones nacionales destinadas a enviar un mensaje a Giorgia Meloni y a su partido, Hermanos de Italia, de que los manifestantes no tolerarán ningún cambio en la legislación de 1978, conocida como Ley 194, que garantiza el acceso al aborto. Las protestas coincidieron con el Día Internacional del Aborto Seguro. “Meloni sigue diciendo que no quiere tocar la Ley 194, pero que quiere garantizar el derecho de la mujer a no abortar”, dijo la manifestante Donatella Marcelli a AP. “No me creo lo que dice sobre la elección”. Los organizadores de la protesta dijeron que temían que el partido de Meloni lanzara “una tríada de políticas de ‘Dios, la patria y la familia'”, en referencia a su manifiesto político.

La prima manifestazione politica post elezioni: @nonunadimeno in piazza per l’aborto libero, sicuro e garantito. pic.twitter.com/t5A7Mvasub — claudia torrisi (@clatorrisi) September 28, 2022

Su temor es que estos principios podrían imponer “rígidos roles de género y asignar a las mujeres la tarea de la reproducción y el crecimiento de una nación blanca, patriarcal y heterosexual”, dijeron los organizadores en su anuncio de las concentraciones contra el programa de Meloni, que se convertiría en la primera primera ministroade extrema derecha de Italia de la posguerra y su primera mujer en ese cargo. Las elecciones también barrieron a los veteranos de las exitosas batallas por los derechos civiles, como el divorcio y el aborto, así como a los legisladores que siguen luchando por libertades como el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La que quizá sea la más célebre activista viva de los derechos civiles en Italia, Emma Bonino, perdió su escaño en el Senado a manos de Lavinia Munnino, una concejala de Roma de Hermanos de Italia, el partido cofundado hace una década por Meloni, que exalta la maternidad y las familias “tradicionales” y censura a los “lobbies LGBTQI+”, y quien le ha dado prioridad a la natalidad en Italia. La nación europea permite el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo, o más tarde si la salud o la vida de la mujer están en peligro.

Antes de su victoria en las elecciones al Parlamento del 25 de septiembre, Meloni dijo que respetaría la ley de 1978, pero que impulsaría medidas, como ayudas económicas, para las mujeres que decidan dar a luz en lugar de abortar. La ley permite que el personal sanitario se registre como objetor de conciencia para no tener que practicar abortos. En algunas regiones, incluida una en la que gobierna el partido de Meloni, el porcentaje de objetores es tan alto que las mujeres se ven obligadas a viajar a otras partes de Italia para poder abortar.

