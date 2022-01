Israel y España detectan los primeros casos de Flurona, la infección de COVID-19 y gripe al mismo tiempo

En un momento en que el mundo se ve afectado por la variante Omicron de COVID-19, y que en varios países de Europa, así como en Estados Unidos, ha alcanzado nuevos récords históricos de casos, una mujer que dio a luz recientemente en Israel y que no estaba vacunada, se le diagnosticó gripe y COVID-19 simultáneamente, una afección que se está denominando Flurona, según informan los medios de comunicación locales.

Según confirmaron autoridades sanitarias de Israel, la mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble infección, explicó The Times of Israel. Posteriormente, este lunes 3 de enero del 2022, España confirmó los primeros casos en la región de Cataluña, “aunque son pocos y no presentan una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus”, informó esta misma mañana la directora del servei catalá de la salut, Gemma Craywinckel. “Son anecdóticos y no tienen relevancia de más complejidad ni gravedad”, dijo en una rueda de prensa.

“No es frecuente pero puede cuando hay varios virus circulantes. Tenemos algunos casos pero no hay diferencia de abordaje respecto a los casos unívocos de gripe o de covid; no presentan más gravedad ni complejidad los casos detectados hasta ahora. Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia”, explicó.

Craywinckel sí destacó algo importante y preocupante: la saturación del sistema sanitario por los casos de COVID-19, que se traduce en un constante incremento de pacientes hospitalizados y de atendidos en las unidades de cuidados intensivos, así como de la mortalidad. “No sé si el peak (de contagios) será en una semana, dos o tres, pero no hemos llegado y esto nos preocupa; nos quedan días de ingresos y críticos”, advirtió.

Los síntomas de la flurona son los mismos que los del coronavirus y el virus de la gripe. Las personas que presenten fiebre alta, pérdida del olfato o del gusto, tos persistente, dolor de garganta, dolor de cabeza y secreción nasal deben consultar inmediatamente al médico y hacerse la prueba del virus COVID-19. Para prevenir la propagación de los gérmenes, es mejor evitar el contacto cercano, mantener el distanciamiento social, permanecer en casa cuando se está enfermo, lavarse las manos, practicar buenos hábitos de salud y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

