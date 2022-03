Instagram suspendió a Kanye West de su plataforma

Kanye West (aka Ye) fue suspendido temporalmente de Instagram tras atacar al cómico y presentador norteamericano del programa The Daily Show, Trevor Noah, con un insulto racial. Un portavoz de Meta dijo a Variety que Instagram había eliminado el post por “violar sus políticas sobre el discurso de odio, la intimidación y el acoso.” Como resultado, West no podrá publicar, comentar o enviar DMs mientras esté suspendido.

El vocero de Meta destacó que si se producen más violaciones de sus políticas una vez que se restablezca la cuenta, se pondrán en marcha “medidas adicionales”. El post de West fue una reacción directa a un segmento en The Daily Show el 15 de marzo, en el que Noah discutió la reacción de West a la relación entre su ex esposa, Kim Kardashian, con Pete Davidson. Destacando el acoso al que se enfrentan muchas mujeres cuando intentan dejar una relación, Noah expresó su preocupación por las acciones de West, especialmente hacia Davidson.

Unpacking the Kim-Kanye-Pete situation and the harassment many women face when trying to leave a relationship. pic.twitter.com/qF3cfiYL9R — The Daily Show (@TheDailyShow) March 16, 2022

“Con el tiempo, Kanye se ha vuelto más y más beligerante en la forma en que trata de recuperar a Kim”, dijo Noah, refiriéndose a la vez que West envió un camión de rosas sin previo aviso a la casa de Kardashian. “Voy a ser honesto, lo que veo de esta situación [es] una mujer que quiere vivir su vida sin ser acosada por un ex novio o un ex marido o un ex nada”. Basándose en sus propias experiencias de cómo la gente le decía a su madre que estaba “exagerando” sobre los abusos que sufría, Noah advirtió que como sociedad tenemos que preguntarnos qué podría pasar en este tipo de situaciones.

“¿Queremos quedarnos de brazos cruzados ante un accidente de tráfico cuando creemos haberlo visto venir? O al menos queremos decir: ‘frena, pongamos todos los peligros, porque se avecina una tormenta y puede caer la mierda'”, dijo Noah. “Si Kim Kardashian no puede escapar de esto, ¿qué posibilidades tienen las mujeres normales?”

Noah también le había dejado un comentario a West en el post de Instagram ahora borrado en el que le decía: “Eres una parte indeleble de mi vida, Ye. Por eso me rompe el corazón verte así. No me importa si apoyas a Trump y no me importa si fastidias a Pete. Sin embargo me importa cuando te veo en un camino que se acerca peligrosamente al peligro y al dolor”. West no ha hecho comentarios sobre su suspensión en la red social hasta ahora.

