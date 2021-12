India: Fábricas de ropa que trabajan para marcas como H&M, Nike y Zara se niegan a pagar el salario mínimo a los trabajadores

Los trabajadores de la confección de ropa para grandes marcas mundiales en el estado indio de Karnataka afirman que sus familias pasan hambre porque las fábricas se niegan a pagarles un salario mínimo legal. Karnataka es uno de los centros de la industria india de la confección, con miles de fábricas que producen ropa para marcas y minoristas como Puma, Nike, Zara, Tesco, C&A, Gap, Marks & Spencer y H&M. La denuncia, hecha por el Consorcio para los Derechos de los Trabajadores (WRC) calcula que el importe total de los salarios impagados asciende a unos USD $55 millones, y que más de 400.000 trabajadores de la confección no cobran el salario mínimo en Karnataka desde, al menos, abril de 2020. Un reporte de The Guardian dijo que una trabajadora reveló que solo gana la mitad de lo que necesita para cubrir los gastos básicos de la vida, como la comida y el alquiler.

“Si nos hubieran subido el sueldo el año pasado, habríamos comido verduras al menos varias veces al mes. Este año, solo he alimentado a mi familia con arroz y salsa chutney”, dijo. “Intenté hablar con la dirección de la planta al respecto”, añadió, “pero me dijeron: “Esto es lo que pagamos por hacer aquí. Si no te gusta, puedes irte”. Scott Nova, director ejecutivo del WRC, dijo: “En términos del número de trabajadores afectados y de la cantidad total de dinero robado, este es el robo de nóminas más atroz que hemos visto nunca. Los niños de las fábricas de ropa se mueren de hambre para que las marcas puedan ganar dinero”.

Nova dijo que la “indiferencia e inacción” de todas las marcas que compran ropa en la región con respecto a la situación a la que se enfrenta la mano de obra femenina, mayoritariamente pobre, era “vergonzosa y brutal”. Afirmó que, a pesar de las insistentes demandas del WRC durante los últimos dos años, las marcas occidentales se han negado a intervenir o no han tomado ninguna medida para garantizar que los trabajadores de la confección reciban una remuneración acorde con la legislación india.

“Hace casi dos años que los proveedores de ropa se niegan a pagar el salario mínimo legal, y las marcas dejan que continúe, sabiendo que son las únicas que pueden detener este robo salarial generalizado”, dijo. “Pagar el salario mínimo es, de hecho, el nivel más bajo de responsabilidad de las marcas hacia sus empleados. Si ni siquiera insisten en pagar el dinero, permitirán que continúen las violaciones de los derechos humanos a gran escala con impunidad”. Los proveedores de prendas de vestir afirman que el Ministerio de Trabajo y Empleo emitió una proclama para suspender el aumento del salario mínimo poco después de que entrara en vigor en abril de 2020, y que todavía está pendiente en los tribunales de Karnataka una demanda judicial relativa a la reclamación del aumento.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo de Karnataka dictaminó que la reclamación del Ministerio de Trabajo era ilegal y que el salario mínimo, incluidos todos los atrasos, debía pagarse a los trabajadores independientemente de cualquier otro procedimiento legal. Según el WRC, los proveedores de ropa son el único sector industrial de Karnataka que se niega a cumplir la orden judicial. Los trabajadores de Karnataka, cuyos nombres no se mencionan para protegerlos, dijeron que la falta de aumentos salariales ante el aumento del coste de la vida ha tenido consecuencias devastadoras para sus propias vidas y las de sus familias, especialmente las de sus hijos.

De acuerdo al reporte original, Inditex, propietaria de Zara, no quiso hacer comentarios, mientras que marcas como H&M, The Gap, Puma y otros afirmaron que se habían puesto en contacto con los proveedores en Karnataka para que pagaran a los trabajadores el salario mínimo legal, incluyendo todos los atrasos, y que esperaban que el problema se resolviera “de inmediato”.

