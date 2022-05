“Fue muy poco ético”: Ezra Miller, acusado de robarle música a un productor y un rapero

Parece que los problemas de Ezra Miller van más allá de sus recientes arrestos en Hawaii: esta semana, dos músicos le acusaron de robar música en la que trabajaron, así como de publicarla sin darles crédito. Miller ha estado en el centro de varias polémicas recientes. En los últimos dos meses se le arrestó por agresión en segundo grado después de lanzar supuestamente una silla a una mujer, también fue detenide en un bar de karaoke por alteración del orden público y acoso.

En declaraciones a Rolling Stone, el productor musical Oliver Ignatius habló de sus colaboraciones con Miller, alegando que éste había publicado su música en Internet sin crédito ni consentimiento. Hablando de su decisión de trabajar con su viejo amigo Miller, Ignatius dijo: “Estaba pasando por una momento bajo con su carrera en Hollywood. Estaba rompiendo muchas de las relaciones en su vida y parecía estar en una espiral muy peligrosa”. “Todos teníamos grandes esperanzas de que iba a ser un proyecto hermoso, que iba a ser significativo para nosotros”, añadió. “Pero realmente no resultó así”.

Según el artista, en ese entonces trabajó en el proyecto musical de forma independiente, haciendo ajustes de producción y añadiendo un verso del rapero de Filadelfia, Ghais Guevara, en una de las pistas. Después de reunirse con Miller tras las detenciones del actor, Ignatius dijo que se pelearon por una canción que había escrito sobre una amiga asesinada por su marido. Afirma que Miller tuvo una “rabieta agresiva” por el significado del tema. “Se alteró completamente por la canción, lo que me asustó totalmente porque el feminismo básico es una línea realmente dura para mí”, dijo. “Si no estamos de acuerdo en que la violencia de un hombre contra una mujer no es algo sobre lo que valga la pena hablar, entonces no estamos de acuerdo en mucho”.

“El comportamiento de Ezra durante todo este intercambio fue atroz, beligerante, amenazante e increíblemente agresivo”, destacó al medio. Después de que Ignatius abandonara el proyecto, Miller publicó internet la canción sin finalizar, incluyendo canciones en las que no habían trabajado juntos en absoluto. “Lo que hizo Ezra fue cometer un acto… extremadamente poco ético e hiriente”, dijo Ignatius. “Robó a artistas que tienen menos recursos que elle, pero que tal vez tienen el arte que Ezra quiere… La persona que yo creía conocer era un alma mucho más gentil que la persona que estamos viendo ahora. Ha sido un viaje muy preocupante”.

Guevara también compartió las acusaciones sobre Miller, escribiendo en Twitter (en un hilo ya borrado): “Estoy publicando esto solo para decir que si eres un stan de Ezra, solo debes saber que la música en la que está involucrade no es el resultado de su propio trabajo. Especialmente la canción que tiene MI verso en ella”. Al parecer, Ignatius tiene la intención de demandar a Miller para retirar de internet la música sin finalizar, ya que es el propietario de los masters del tema. Pese al conflicto, Ignatius dice que espera que Miller consiga la “salud mental que claramente necesita”, pero dijo que no aprueba el robo de su música ni la de nadie. “He visto partes de su personalidad que ahora no puedo dejar de ver. No puedo volver a creer que no es esta persona que ahora sé que es”, dice. “No quiero nada de elle más que que me deje en paz y deje de robar mi arte y mi propiedad intelectual”.

