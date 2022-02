“Fresh”: Sebastian Stan quiere comerte en el tráiler de la nueva película de terror de Sundance

Todos sabemos que el mundo de las citas modernas con apps es un pequeño infierno, en donde de vez en cuando podemos encontrarnos a un estafador como el de The Tider Swindler, así que todo el mundo suele estar buscando las señales para no caer en trampas, pues la gente no se parece en absoluto a su foto en la vida real; mienten sobre su altura; tienen la personalidad de un trapo de cocina… y la lista continúa, por lo que las apps son hoy en día casi una película de terror. Así que no es extraño que alguien haya hecho una película sobre esta triste situación. Mimi Cave debuta como directora con Fresh, una retorcida visión de la supervivencia en el mundo de las citas.

Daisy Edgar-Jones interpreta a Noa, quien, frustrada con su suerte en las aplicaciones, se arriesga con un galán que conoce mientras hace compras nocturnas, interpretado por Sebastian Stan. ¿Qué podría salir mal, verdad? Muchas cosas, sobre todo si dicho galán tiene unos apetitos peculiares. Esta es la sinopsis oficial de la película: “Cansada de navegar por innumerables aplicaciones y de soportar una serie de malas citas, una desilusionada Noa es sorprendida por el refrescante y directo Steve durante su carrera nocturna por el supermercado. Sin esperar encontrar el amor en el pasillo de las verduras, Noa cae rendida a los encantos de su atractivo pretendiente, para sorpresa de su escéptica mejor amiga, Mollie. Steve se lleva a Noa a una escapada de fin de semana, pero pronto descubre que Steve ha estado ocultando apetitos problemáticos, y su fin de semana de ensueño se convierte rápidamente en una pesadilla”.

Publicidad

Fresh se estrenó mundialmente en Sundance a principios de este año, y también está protagonizada por Jojo T. Gibbs, Dayo Okeniyi, Andrea Bang y Charlotte Le Bon. Se estrena el próximo 4 de marzo en Hulu, y puedes ver el tráiler a continuación.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?