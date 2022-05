“First Kill”: Netflix lanza el tráiler de un nuevo drama adolescente y vampírico con un giro lésbico

Nunca se olvida la primera vez. Ese es más o menos el lema del tráiler del próximo drama vampírico de Netflix, titulado First Kill. Aunque parece que el género vampírico se ha vuelto un poco cliché en la última década, un vistazo a este tráiler promete combinar las emociones clásicas con los matices premonitorios. La serie girará en torno a la adolescente Juliette, cuya poderosa familia de vampiros decide que ha llegado el momento de su “primer asesinato”. Cuando Juliette (Sarah Catharine Hook) pone sus ojos en su compañera de clase Calliope (Imani Lewis), se sorprende al saber que proviene de un famoso linaje de cazadores de vampiros.

Como se imaginan, las dos adolescentes se enfrentan no solo a las presiones familiares, sino también a una incipiente relación romántica. El tráiler promete ofrecer algo parecido a Romeo y Julieta mezclado con un poco de romance lésbico, peleas mortales entre vampiros, otras criaturas de la noche y sus enemigos jurados. Esta es la sinopsis oficial: “Cuando llega el momento de que la vampiresa adolescente Juliette realice su primer asesinato para poder ocupar su lugar entre una poderosa familia de vampiros, pone sus ojos en una nueva chica del pueblo llamada Calliope. Pero para sorpresa de Juliette, Calliope es una cazadora de vampiros, de una familia de célebres cazadores. Ambas descubren que no serán tan fáciles de matar y, por desgracia, demasiado fáciles para enamorarse…”

Publicidad

El reparto completo incluye a Elizabeth Mitchell (Margo), Will Swenson (Sebastian), Aubion Wise (Talia), Jason Robert Moore (Jack), Gracie Dzienny (Elinor), Dylan McNamara (Oliver), Dominic Goodman (Apollo), Phillip Mullings Jr. (Theo), Jonas Dylan Allen (Ben) y Roberto Mendez (Noah). First Kill se estrenará el 10 de junio en Netflix, y estamos seguros de que servirá como muy buen abreboca mientras esperamos la nueva adaptación de Interview With The Vampire de Anne Rice. A continuación, el tráiler.

