¿Está Gap pensando en romper su acuerdo con Kanye West?

En el 2020, Kanye West anunció su asociación con la marca de ropa Gap, un acuerdo que promete que hasta 2030 veremos drops que combinen a Yeezy con la marca masiva. Cuando se supo del acuerdo, la firma de ropa tenía como objetivo al menos USD $ 1.000 millones de ingresos tras cinco años de colaboración, y la posible continuación del contrato, y no hace mucho, le dimos un vistazo al primer drop oficial, que contó también con Demna Gvasalia de Balenciaga, uno de los nombres más hot del mundo de la moda.

Sin embargo, a medida que la vida personal del músico acapara la atención pública y no siempre para bien, algunos analistas han puesto en duda la viabilidad de la continuación de esta sonada colaboración. En un reciente artículo de Bloomberg, David Swartz, analista de acciones de la firma de inversiones Morningstar, dijo que existe un “riesgo definitivo” de que “el mal comportamiento de Ye genere publicidad no deseada para Gap y, posiblemente, que Gap tenga que desvincularse de él”.

Según cuenta el experto, las acciones de Kanye en las últimas semanas (que han incluido acoso en Instagram a su ex esposa Kim Kardashian y su nueva pareja Pete Davidson, así como una suspensión en la plataforma debido a insultos raciales contra el comediante y animador Trevor Noah) son en definitiva un “problema de imagen y dañaría el plan de recuperación de Gap”, agregando que, por fortuna, la mayor parte del negocio de la compañía, que se ve reforzado por las ventas de las marcas Old Navy y Athleta, probablemente no sufrirá daños a la reputación.”Los inversores podrían reaccionar positivamente si Gap cortara los lazos con Ye, ya que podría convertirse en una distracción no deseada”, dijo Swartz.

Como detalle adicional, la publicación cuenta que las más recientes publicaciones de Gap en Instagram están llenas de comentarios de personas que piden a la empresa que ponga fin a la asociación, así como reacciones de fans de Ye que piden que esta se mantenga. Aunque la ropa de Yeezy Gap se vende en un sitio web dedicado, separado de la página principal de Gap, esto no ha impedido que las personas usen las cuentas de redes sociales de la marca para mostrar su desacuerdo o su apoyo al rapero.

Al parecer, el monólogo de Noah que generó la crítica y los insultos de West y su posterior expulsión temporal de Instagram, podría servir como “punto de inflexión” para que los ejecutivos corporativos comiencen a considerar dar una respuesta, dijo Davia Temin, fundadora y directora ejecutiva de la empresa de consultoría de gestión Temin & Co. a Bloomberg. “La asociación que su marca tiene con alguien que es un embajador de la marca… si ese embajador de la marca se empaña con razón o sin ella, por desgracia, eso rebota en su marca”, dijo.

