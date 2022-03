España prohibirá a famosos e influencers que promuevan alimentos poco saludables para los niños

En un esfuerzo por frenar la promoción de alimentos y bebidas poco saludables, España anunció que prohibirá a los influencers, presentadores de televisión y estrellas del deporte que anuncien estos productos a los niños. La medida se aplicará a comidas como el chocolate, los pasteles, las galletas, las barritas energéticas, los zumos, las bebidas energéticas y los helados dirigidos a los más jóvenes en televisión, radio, redes sociales, webs, aplicaciones, cine y periódicos.

El Ministerio de Consumo español se encuentra tramitando el decreto que busca regular la publicidad de estos alimentos y bebidas dirigidas a niños y adolescentes. Según El País, el proyecto del decreto afirma que “se prohíbe la aparición en las comunicaciones comerciales sometidas a este real decreto de madres o padres, educadores, docentes, profesionales de programas infantiles, deportistas, artistas, influencers, personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, sean estos reales o de ficción, que por su trayectoria sean susceptibles de constituir un modelo o ejemplo para las personas menores de edad”.

Publicidad

El ministerio define a los influenciadores como “una persona con un alto nivel de influencia sobre los niños y jóvenes debido a su gran número de seguidores en los medios sociales o digitales, y que interactúa a través de mensajes en redes, blogs, posts, vídeos o medios similares”. El departamento encabezado por Alberto Garzón ya había anunciado el pasado mes de octubre su intención de limitar los productos que se pueden anunciar en horario infantil enfocados a menores de 16 años, tomando como referencia los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud, publicados en 2015.

De acuerdo con estas tablas, los alimentos se dividen en 17 categorías y se establece que los menos saludables no se deberían anunciar nunca, mientras que el resto podrían hacerlo si no exceden la cantidad de azúcar, sal o grasa marcada por cada 100 gramos. Con el decreto, las cinco categorías de productos vetadas por la OMS no podrán anunciarse en España cuando se dirijan a menores, independientemente de su contenido en nutrientes: se trata de productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres, seguida por el grupo de alimentos que incluye pasteles, galletas dulces y demás productos de pastelería. Las otras tres categorías están conformadas por los zumos, las bebidas energéticas y los helados.

El decreto, sin embargo, establece que las figuras públicas que no podrán hacer publicidad sí se les permitirá participar en campañas educativas y de salud pública para promover “la actividad física y la salud”, así como “los hábitos alimentarios sostenibles y responsables”. Otros ministerios, como Agricultura o Industria, así como grandes marcas de alimentación, al parecer se han opuesto a la medida. Por ahora, la propuesta está sometiéndose a consulta pública en los próximos 15 días, y posteriormente, el texto será Comisión Europea, al Consejo de Estado y, finalmente, al Consejo de Ministros, algo que se espera que ocurra este mismo año.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?