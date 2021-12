Escuchar a Drake mientras corres hace que vayas más lento

No hay nada como una buena lista de reproducción para ponerse en marcha durante la carrera, pero las canciones que elijas pueden tener un impacto significativo en tu velocidad. Recientemente, la marca de ropa Pour Moi llevó a cabo un estudio para averiguar qué artistas te hacen acelerar el ritmo y cuáles te hacen ralentizarlo, y llegó a la conclusión de que el rapero canadiense Drake podría añadir casi 15 minutos a tu tiempo de maratón.

Los investigadores analizaron los datos de 60 carreras en las que los corredores escuchaban a un artista diferente cada vez, y descubrieron que las vibraciones relajadas que componen el sonido característico de Drake pueden añadir hasta 21 segundos por kilómetro a tu tiempo de carrera. Eso equivale a 1:45 en 5K y a 14:42 en un maratón. Así que si te cuesta correr demasiado rápido en tus días fáciles, ponte Certified Lover Boy para tu próxima carrera fácil, pero deja fuera de tu lista de reproducción de entrenamiento canciones como One Dance y Take Care.

Drake no es el único artista que no deberías incluir en tu lista de reproducción de entrenamiento. Los investigadores descubrieron que la famosa banda de K-pop BTS ralentizaba a los corredores en nueve segundos por kilómetro y que Doja Cat añadía cinco segundos por kilómetro a los tiempos de carrera. Por otro lado, los investigadores también elaboraron una lista de los 15 artistas que más ayudan a correr más rápido, y fue Beyoncé quien más hace acelerar el ritmo a los corredores. De hecho, poner sus himnos característicos, como Put a Ring On It y Who Run the World (Girls), puede ayudarte a correr hasta 33 segundos más rápido por kilómetro. Eso equivale a 2:45 en 5K y a la increíble marca de 23 minutos en un maratón.

Harry Styles ocupó el segundo lugar, acelerando a los corredores hasta 31 segundos por kilómetro, y Britney Spears completó el podio con 28 segundos por kilómetro. Los investigadores de Pour Moi han elaborado una lista de reproducción que contiene canciones de todos los artistas que han demostrado que te hacen correr más rápido, así que la próxima vez que salgas a hacer una sesión de intervalos o una carrera larga, echa un vistazo a la lista de reproducción que aparece a continuación, y la próxima vez que vayas a hacer una carrera lenta y fácil, prueba a poner en la cola algunas canciones de Drake para ayudarte a enfriar un poco los ánimos.

Por supuesto, la música es muy subjetiva, y lo que hace vibrar a una persona puede tener el efecto contrario en otra, así que si no te gusta ninguno de los artistas de la lista de reproducción, no te preocupes. Lo más probable es que si te gustan las canciones que estás escuchando, te ayuden a acelerar el ritmo, y si no lo hacen, al menos disfrutarás más de tu carrera.

