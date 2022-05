Elon Musk dijo que dejaría que Donald Trump volviera a Twitter

Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, dijo que si su acuerdo para adquirir Twitter sale adelante, dejaría que el expresidente estadounidense Donald Trump volviera a la plataforma. “Revertiría la prohibición permanente” de Trump, dijo Musk durante una entrevista el martes con The Financial Times, aunque señaló que como la compra aún no se ha concretado, el regreso de Trump no es un hecho consumado.

Musk también mencionó sus conversaciones con el cofundador de Twitter y ex consejero delegado Jack Dorsey y señaló que están de acuerdo en que Twitter no debería apoyar las prohibiciones permanentes de cuentas a menos que se trate de bots o spam y estafas. “Las prohibiciones permanentes socavan fundamentalmente la confianza en Twitter como una plaza donde todo el mundo puede expresar su opinión”, dijo Musk sobre la prohibición de Trump durante la entrevista. “Creo que fue una decisión moralmente mala”.

Trump fue expulsado definitivamente de Twitter tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Twitter citó “el riesgo de una mayor incitación a la violencia” en su decisión de prohibirle el acceso a la plataforma de redes sociales. El mes pasado, Trump dijo a Fox News que no volvería a Twitter aunque Musk fuera su propietario, optando por su propia aplicación, TRUTH Social.

Musk también dijo que cualquier tuit incorrecto o malo “debería ser borrado o hecho invisible” y venir con una suspensión temporal, pero no se debería hacer nada permanente. Añadió que excluir a Trump de Twitter acabó siendo contraproducente porque “alienó a una gran parte del país” y llevó al expresidente a formar su propia aplicación competidora, llevándose potencialmente a sus seguidores. “Prohibir a Trump en Twitter no acabó con la voz de Trump”, dijo Musk, y predijo que la medida acabaría por “amplificarla entre la derecha. … Por eso es moralmente incorrecto y rotundamente estúpido”.

Musk dijo que su preferencia sería tener un “foro único donde todos puedan debatir”. Por su parte, Twitter declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de Musk.

