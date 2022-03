“Elden Ring”, el refrescante juego RPG de From Software que tocará tu alma

Hidetaka Miyazaki es un nombre que probablemente no suene muy fuerte fuera del universo del gaming, pero conocer su figura es clave para entender el éxtasis que está provocando Elden Ring en todo el mundo. Miyazaki (que no debemos confundir con Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli) es el actual presidente del estudio de videojuegos From Software, puesto al que llegó starting from the bottom, pues partió como un simple programador con serios problemas económicos el año 2004. Aunque no le gusta hablar de su vida personal, ha contado que nunca le alcanzó el dinero para tener los mangas e historietas que le gustaban.

El rol de Miyazaki como presidente estaba escrito desde el momento en que deslumbró al mundo con el juego Demon’s Souls, ya que a través de él fueron capaces de crear un nuevo género en la industria, y se trata de los souls like, que, al tomar y mezclar las mecánicas que Miyazaki inventó y diseñó, plantean un juego en el que en resumidas cuentas vas a morir muchas veces, generándose así mucha frustración, pero también serás recompensado de manera tal, que literalmente te harás adicto por culpa de las endorfinas que liberarás. Si usas un smartwatch, con Dark Souls fácilmente visualizarás que tus pulsaciones quedan a mil por hora en un enfrentamiento complejo o con jefazos. Este tipo de juegos son difíciles porque el error más pequeño te costará la vida, haciendo que cada enfrentamiento desafíe tus habilidades e ingenio.

Ahora bien, hablar de un souls like hecho por el mismísimo Miyazaki, es hablar de juegos que proponen una narrativa que sin hacer uso de las agotadoras cinemáticas con las que otros estudios intentan generar inmersión hoy en día, son capaces de crear un lore mucho más profundo y coherente, que está ahí al servicio de quienes quieran entenderlo. Lo grandioso detrás de Elden Ring, es que funciona como una consolidación de grandes conceptos con los que el estudio estuvo experimentado a lo largo de los años, y lo hizo a través de sus 3 propiedades intelectuales más relevantes: Dark Souls, Bloodborne y Sekiro.

En Elden Ring veremos todos los recursos en los que se han hecho expertos a través de sus juegos, como lo es el fantástico y enmarañado diseño de escenarios donde tarde o temprano todo está conectado; la creación de un meta que te permite experimentar, crear o inventar el estilo de juego que se te plazca; el desarrollo de sidequests que se conectan con la historia principal o contribuyen con objetos clave a la misma; o esa brillante y macabra dirección de arte de la que han hecho gala por muchísimo tiempo. Ahora bien, sobre todos los recursos que ya hemos visto varias veces en el estudio, se suman dos factores que permiten darle aire nuevo y radical a este juego, pues empuja los límites de lo que ya hizo, y propone un juego que además es fácilmente digerible, y con un sistema de te premia constantemente, entonces es peor que el crack.

Los juegos de From Software se caracterizan por ser difíciles muchas oportunidades. Cuando no son difíciles, sin ridícula o extremadamente difíciles. En ellos al jugador se le castiga severamente sus errores, pero en el caso de Elden Ring se han implementado nuevas dinámicas que permiten hacer del mismo lo que tú quieras, llevando todo a un nuevo grado de dificultad que escala de acuerdo a lo que cada jugador desee. La aparición de las peleas a caballo, hacen que enfrentar a grupos de enemigos que podrían ser letales en un Dark Souls, acá sean un placentero festival de sangre si usas la estrategia correcta. La pesadilla en la que puede convertirse la pelea contra un jefe en Sekiro: Shadow Die Twice, ahora se transforma en un desafío alcanzable gracias a las invocaciones y las nuevas habilidades que puedes desbloquear en el juego.

Su mundo abierto también hace extremadamente bien las cosas, porque si bien no es más grande que “otros mundos abiertos” que ya hemos visto con anterioridad (sí, te hablo a ti, Assasin’s Creed), no nos agobia ni atormenta con miles de puntos con tareas y misiones por hacer. El mundo de Elden Ring efectivamente se siente a ratos inabarcable, pero estamos frente a un mundo donde se premia la exploración y la experimentación. Los desafíos que propone Lands Between efectivamente cambian de acuerdo a la hora, al clima, tu nivel y otros factores, haciendo que se sienta orgánico y realista sin buscar el realismo. Todo eso ya tienen convertido a este juego en un clásico instantáneo que probablemente lo sitúe al nivel de relevancia cultural que han tenido The Legend of Zelda: Ocarina of Time o The Elders Scrolls V: Skyrim.

Elden Ring, más allá del fenómeno mediático que está generando para un estudio japonés en todo el mundo, supone un nuevo desafío para la empresa, pues plantea la necesidad de un upgrade sustancial a su motor gráfico, el que si bien artísticamente es hermoso, carece evidentemente de tecnologías que le permitan aprovechar el hardware de última generación. El mismo difícilmente alcanza los 60FPS con una Geforce 3080, el estándar en máxima performance actual, y lo peor de todo es que ni siquiera tiene Raytracing, algo que el estudio ya se comprometió a entregar en algún minuto. Para suerte del estudio, nadie juega sus juegos por sus gráficos, aunque no nos sorprendamos si en un año más anuncian la versión 2.0, totalmente gratuita de su juego, en la que que tengamos más FPS, nuevos DLC y el anhelado Raytracing.

El nuevo RPG de From Software probablemente no sea un juego perfecto, pero si es la clase de desafío que un amante de los RPG necesita hoy en día, y lo hace con un gran mundo abierto que efectivamente nos invita a explorarlo, a conectar con él y adentrarnos en los anales de las Tierras Intermedias y un mundo que terminará colándose en la cultura de Internet por culpa de los streamers y memes. Eso lo podemos firmar.

Arte: 7/7

Gameplay: 7/7

Historia: 6/7

Gráficos: 7/7

Performance: 4/7

