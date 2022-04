El tráiler de la docuserie “Not So Pretty” de HBO Max revela los horrores detrás de la industria de la belleza

Las rutinas de belleza se se han convertido en estos días casi en una obligación de cada persona para tratar bien su rostro y su cuerpo, pues se nos dice que cuidarnos puede prevenir complicaciones que pueden ocurrir más adelante en la vida. Sin embargo, ¿qué sucede si esos objetivos no se alinean con los de las personas que venden los productos de belleza que compramos? Eso es lo que investigará HBO Max en su docuserie original, Not So Pretty.

Narrada por Keke Palmer y hecha por los cineastas nominados al Premio de la Academia, Kirby Dick y Amy Ziering, Not So Pretty llevará a los espectadores a través de la madriguera de conejo, mostrándoles el lado oscuro de la industria de la belleza. En el tráiler se explora una industria que genera USD $140.000 millones de dólares al año, y que sin embargo, no se encuentra regulada. Sin que muchos lo sepan, las regulaciones químicas son muy laxas en la industria de la belleza, o incluso inexistentes. Este documental revisará lo que hay en la mezcla química de ciertos productos y veremos las consecuencias del uso de algunos de ellos: desde el cabello de una mujer que se cae a mechones hasta la piel descamada, este documental promete no ocultar ningún detalle.

Not So Pretty se estrena el 14 de abril, exclusivamente en HBO Max. A continuación, el tráiler.

