El tráiler de “Flux Gourmet” de Peter Strickland es un performance brutal, gastronómico y exquisito lleno de horror y sangre

El cineasta británico Peter Strickland es uno de esos realizadores que tiene a mojarse los pies en el pasado en el mejor sentido posible: entre su filmografía se encuentran filmes aterrorizantes inspirados en el giallo como Berberian Sound Studio, así como cintas psicodélicas de control fetichista como The Duke Of Burgundy; eso sin hablar de bizarros horrores como In Fabric (una de nuestras favoritas del 2019). Su nicho es crear películas retro con guiños a los 60 y 70, pero sobre todo, con un punto de vista perverso, erótico y alternativo, e incluso podríamos decir que sus películas merecen ser su propio género. Strickland vuelve este año con Flux Gourmet, que cuenta con la participación de Asa Butterfield de Sex Education, así como de la estrella de Game of Thrones, Gwendoline Christie.

Flux Gourmet está ambientada en un “instituto dedicado al rendimiento culinario y alimentario; en donde un colectivo se ve envuelto en luchas de poder, venganzas artísticas y trastornos gastrointestinales”. La cinta surgió de una frustración personal por la forma en que los trastornos alimentarios o las alergias a los alimentos han sido retratados de forma cómica en algunas películas, Strickland quiso escribir algo dedicado a los trastornos estomacales mientras intentaba “mantener un grado de dignidad a síntomas profundamente privados y embarazosos”. Además de Butterfield y Christie, el filme cuenta con un elenco conformado por Ariane Labed, Makis Papadimitriou, Leo Bill, Richard Bremmer y Fatma Mohamed, la favorita de Strickland en In Fabric.

La cinta será estrenada por IFC Films este verano, pero antes, llegará a la Berlinale, que se celebra a finales de febrero. A continuación, el primer teaser tráiler.

