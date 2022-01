El psicodrama “Superior” de la directora Erin Vassilopoulos, favorita de Sundance, estrena un tráiler almodovariano con elementos noir

Esta semana se dio inicio a una nueva edición (virtual) del Festival de Cine de Sundance, pero hoy vamos a destacar un filme que se estrenó en el evento el año pasado y que fue nominada al Gran Premio del Jurado. Se trata de Superior, una película dirigida por Erin Vassilopoulos, y que sirve como una especie de secuela de su cortometraje del mismo nombre. La película ha sido descrita por la crítica como una mezcla de David Lynch y Pedro Almodóvar con Brian De Palma, así que eso suena apetecible y provocador. Este filme independiente trata de una mujer llamada Marian, que se encuentra huyendo, así que que regresa a su pueblo natal para esconderse de sus problemas con su hermana gemela idéntica, Vivian, lo que altera la trayectoria de la vida de ambas, ya que no tienen una relación idílica que se diga.

Marian se da cuenta de que puede hacerse pasar por su hermana y se mete en más problemas fingiendo ser ella mientras intenta no meterse en ningún lío y no ser descubierta, así que como se imaginan, las cosas no van a terminar muy bien. La película está protagonizada por Alessandra Mesa y Anamari Mesa como las hermanas Marian y Vivian junto con Pico Alexander, Jake Hoffman y Stanley Simons. La distribuidora Factory 25 estrenará la película en los cines el 25 de marzo, antes de que se extienda a al resto del mundo.

El lanzamiento digital de Superior está previsto para este verano, incluyendo una edición especial en Blu-ray, así que estaremos atentos para verla. Pueden darle un vistazo al tráiler oficial a continuación:

