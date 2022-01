El piloto chileno de wingsuit Sebastián Álvarez se convierte en la primera persona que entra y sale volando de un volcán activo

Sebastián “Ardilla” Álvarez, un ex piloto de la Fuerza Aérea chilena y aventurero del wingsuit, se convirtió recientemente en la primera persona en volar dentro y fuera de un volcán activo, de acuerdo con CNN. Un dramático vídeo publicado por Red Bull muestra al hombre de 36 años de edad logrando la hazaña de desafiar a la muerte a finales del mes pasado en Villarrica, un volcán en Chile que los indígenas mapuches han apodado “la casa del diablo”.

“Todo empezó porque tenía el sueño de volar”, dijo Álvarez. “Desde que era un niño, solo quería volar, y de alguna manera, lo hice realidad”.

Publicidad

El buscador de emociones saltó del helicóptero a una altura de casi 3,5 kilómeteos y alcanzó velocidades de alrededor de 300 km/h mientras volaba dentro y fuera del cráter de 200 metros de ancho del peligroso volcán. “Este es, con mucho, el proyecto más extremo que he realizado”, dijo Álvarez al medio de comunicación. “Eso es seguro. Sobre todo por todos los factores: era un volcán activo, estaba a gran altura, hacía frío, viento y, por tanto, había muchas cosas de las que tenía que ocuparme”.

“Mentalmente, fue para mí muy duro porque, de nuevo, mi mente no quiere estar ahí, pero tienes que forzarla para que suceda. Disfruto mucho haciendo estos proyectos porque me gusta empujar el deporte un poco más”, añadió. Álvarez tardó más de un año en prepararse para la acrobacia, que requirió 500 saltos de práctica para perfeccionar la técnica y conseguir las velocidades verticales y horizontales adecuadas para entrar y salir del abismo. “La preparación para esto fue toda mi vida, más o menos, ha sido toda mi vida”, dijo. “Hay que ser paracaidista, saltador de base y si eres piloto, aún mejor. Todos los caminos [que he tomado] se unieron”.

“Aunque te entrenes durante dos años pero no hayas hecho paracaidismo antes, nunca va a ser posible. Así que fue toda una vida de preparación”, dijo Álvarez sobre el vuelo de tres minutos. “No puedo expresar lo feliz que me hace sentir esto. Pero lo hace, ya sabes, y creo que de eso se trata la vida. Hay que hacer lo que te hace feliz”, añadió.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?