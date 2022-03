El Día Internacional de la Mujer es para todas las mujeres, sin distinción

El día de hoy, el mundo celebra a las mujeres con un día mundial que ha dado forma a la sociedad destacando los temas que han afectado a las mujeres durante muchos años. El Día Internacional de la Mujer es una jornada que conmemora los logros sociales, políticos y económicos de las mujeres, quienes suelen hacer manifestaciones y protestas para demandar la igualdad y la representación.

El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”. La campaña de este año está representada por el hashtag #RompeElSesgo y hace un llamamiento a las personas para que trabajen por un mundo equitativo, inclusivo y libre de prejuicios y discriminación, de modo que el terreno de juego se iguale para las mujeres en el futuro.

Para lograr esto, hace falta que la sociedad incluya a todas las mujeres. A todas sin excepción.

Hablamos de mujeres trans, de color, afrocescendientes, indígenas, asiáticas, con discapacidades, sin hogar, lesbianas, bisexuales, pansexuales, heterosexuales, queer, jóvenes, niñas, de mediana edad, ancianas, de talla grande, trabajadoras sexuales, las madres, aquellas sin hijes, las que son hijas, hermanas, abuelas, tías, las que se encuentran en posiciones de poder, las que menstrúan, las que no, las que están mal pagadas, las que trabajan demasiado, las fuertes, las abusadas, las que viven con traumas, las que hacen lo mejor que pueden, las neutoatípicas, las que se enfrentan a enfermedades mentales, las que están sin trabajo, las que rompen con estereotipos y las que se convierten en símbolos de lucha sin quererlo.

Todas, absolutamente todas, son parte de esta lucha. Cada una sabe lo que es ser excluida, que no se les permita participar o que no se les tenga en cuenta ni se les incluya. Todas han experimentado la exclusión de alguna forma a lo largo de sus vidas, y sabemos que un mundo con igualdad de género es un mundo poderoso: la igualdad de género es esencial para que las economías y las comunidades prosperen. Un mundo con igualdad de género puede ser un mundo más sano, más rico y más armonioso, siempre y cuando esa igualdad sea para todas, sin distinción.

Así que cuando haya que alzar la voz, que no sea solo por ti, sino por todas: sin igualdad, no hay justicia, y sin justicia, no hay paz.

