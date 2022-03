El 45% de los millennials no saben cuánto dinero tienen en el banco, según encuesta

Si te identificas como parte de la generación millennial y evitas a toda costas involucrarte con tus finanzas… no eres la única persona en hacerlo: según un nuevo estudio, controlar las finanzas es lo último en lo que piensan los integrantes de este grupo de edad. Una nueva encuesta realizada por OnePoll en colaboración con Upwise examinó la forma en la que más de 2.000 millennials gestionaban su dinero, y descubrió que pasan casi 150 horas más al año en las redes sociales que ocupándose de sus finanzas.

Además, la encuesta reveló que es más probable que jueguen con sus mascotas o busquen un nuevo programa de televisión para verlo por streaming que revisar sus finanzas cada semana. De hecho, estar al tanto de sus finanzas ocupa el último lugar en la lista de actividades a las que dedican su tiempo, incluyendo la decisión sobre la cena o el cuidado de las plantas. Más de una cuarta parte de los encuestados admitió que comprueba el saldo de su cuenta bancaria una vez a la semana (27%), y casi la mitad no está segura de la cantidad de dinero que tiene actualmente en su cuenta bancaria (45%).

Al parecer, la facilidad para realizar pagos de forma automática puede contribuir a la falta de conciencia sobre sus finanzas. Los millennials utilizan sus teléfonos móviles, tabletas u ordenadores para inscribir una media de cinco facturas mensuales en modo de “pago automático”, un sistema de pago que se utiliza para controlar los gastos mensuales. Más de la mitad de los encuestados que utilizan esta función admitieron que confían en el “autopago” para pagar sus facturas (57%) por su comodidad (45%), porque les ayuda a ahorrar dinero (39%) o porque se preocupan menos por los retrasos en los pagos (38%). Además, cuatro de cada cinco encuestados afirman que son más propensos a hacer compras impulsivas porque confían en que el “autopago” hará un seguimiento de sus facturas (81%).

Por otra parte, más de la mitad (51%) dijo que se sentiría más en control de sus finanzas si dependiera menos del “pago automático”, y cuatro de cada cinco personas encuestadas admitieron que es importante desarrollar buenos hábitos financieros a una edad temprana, pero si piensas igual, no te preocupes: no es demasiado tarde. “Tomar el control de las finanzas no es solo una cuestión de estar al día con sus gastos mensuales; también se trata de tomar un papel proactivo en la gestión y el desarrollo de hábitos monetarios saludables”, dijo Jenn Kischell, vicepresidenta de Upwise. “La gente tiende a subestimar sus gastos, especialmente cuando utiliza el pago automático. Por eso es esencial hacer una evaluación holística de sus finanzas de forma regular.”

“Gestionar tus finanzas no tiene por qué ser tan intimidante o abrumador como parece”, añadió Kischell. “Herramientas como las aplicaciones de bienestar financiero pueden ser un poderoso recurso para ayudar a tomar medidas que conduzcan a la confianza y a una mayor sensación de control. Todo el mundo merece sentirse bien con sus finanzas, los pequeños pasos pueden ayudar a economizar y la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar”.

