EE.UU: Científicos “curan” el VIH en una mujer por primera vez con tratamiento novedoso

Varios medios reportan hoy que médicos estadounidenses lograron curar a una mujer del VIH mediante un tratamiento de vanguardia, lo que supone un gran paso adelante en la creación de una cura para el virus. Esta es la primera mujer que se cree curada de la enfermedad, y la tercera persona en la historia en lograrlo. El diario El País relata que el pasado 15 de febrero, la Dra. Yvonne J. Bryson y la Dra. Deborah Persaud, ambas especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas, compartieron sus hallazgos en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas celebrada en Denver, Colorado.

Las investigadoras afirmaron que el tratamiento, que se llevó a cabo hace cuatro años, parece haber funcionado, ya que la paciente anónima sigue sin tomar la medicación contra el VIH y se encuentra “asintomática y sana”. Afirmaron que para la “cura” se utilizó un nuevo método de trasplante con sangre del un cordón umbilical, que no necesita una correspondencia tan estrecha con el receptor como otras y dispone de mucha más cantidad de células madre que en las adultas que se suelen utilizar en este tipo de procedimientos.

Publicidad

La Dra. Persaud dijo que, a pesar de estar “muy emocionada” por la mujer aparentemente curada, el tratamiento “todavía no es una estrategia factible para todos, salvo un puñado de los millones de personas que viven con el VIH”. Sin embargo, el método podría suponer un gran avance científico al permitir curar a decenas de personas con VIH y cáncer cada año. Tanto ella como la Dra. Bryson se están asociando con un conjunto de otros investigadores para estudiar a la mujer, a la que se le diagnosticó VIH en 2013 y leucemia cuatro años después.

A la mujer se la conoce como la “paciente de Nueva York” por haber sido tratada en el New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center de Nueva York. A pesar de no estar implicado en el caso, el Dr. Steven Deeks, experto en SIDA de la Universidad de California, declaró a The New York Times que la raza y el sexo de la mujer son muy significativos: “el hecho de que sea mestiza y de que sea mujer es realmente importante desde el punto de vista científico y desde el punto de vista del impacto en la comunidad”, declaró.

La Dra. Bryson y sus colegas científicos consideran actualmente que la mujer está en remisión del VIH, prefiriendo el término a “cura” en este momento. “No hay que exagerar”, afirmó, diciendo que solo se considerará que la paciente está totalmente curada si no hay signos de un virus VIH activo en los próximos dos años, pero que sin embargo, estaba “muy contenta de que le haya ido tan bien”, añadió el Dr. Bryson.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?