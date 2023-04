Dua Lipa formará parte de la película “Barbie” de Greta Gerwig, que estrena nuevo tráiler

Una de las películas que más esperamos para este año es definitivamente la próxima producción de Greta Gerwig, que se va a centrar en uno de los personajes más icónicos de la historia: la muñeca Barbie. tal como vimos en el primer teaser lanzado en diciembre del año pasado, Margot Robbie demostró que era la Barbie definitiva, mostrando un montón de looks que evocaban tanta serotonina sartorial como nostalgia, pero hoy se revelaron los posters oficiales de la cinta, y resulta que Dua Lipa es la incorporación al reparto que no sabíamos que necesitábamos.

La misma Dua anunció que participará en la película junto a un elenco conformado por Robbie, Ryan Gosling, Helen Mirren, Issa Rae, Nicola Coughlan, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrera, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Hari Nef, Scott Evans y muchos mas. Nada mal, ¿no? La cantante subió una imagen a su página de Instagram con un look bastante mermaidcore de los 90, cabello azul incluido. Subtituló la foto: “¡Esta Barbie es una sirena! #BarbieTheMovie @barbiethemovie”.

Publicidad

Un usuario comentó: Come on Barbie, let’s go party, citando el track Barbie Girl de Aqua, mientras que otros decían que la presencia de Dua era “Otra razón para ver esta película” y que estaban “llorando temblando y vomitando”. Nuestros sentimientos exactamente.

Publicidad

Desde el año pasado esperábamos que la cantante e icono de la moda añadiera el título de “actriz” a su lista de logros. Su ópera prima, Argylle, una película de espionaje dirigida por el director de Kingsman, Matthew Vaughn, iba a estrenarse en 2022, pero se retrasó hasta este año. Así que en el 2023 nos espera una doble dosis de Dua en personaje y no podemos esperar.

Publicidad

Barbie se estrenará el 21 de julio de 2023. A continuación, te dejamos con el nuevo tráiler de la cinta.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?