Dos tercios de las lesbianas retrasan su salida del armario debido a los estereotipos dañinos, según estudio

Dos tercios de las lesbianas posponen su salida del armario debido a estereotipos negativos, como el temor a ser percibidas como “odiadoras de hombres”, “excesivamente sexualizadas” o “antitrans”, según una nueva investigación. La encuesta realizada por Just Like Us, una organización benéfica para los derechos de las personas LGBTQI+, también reveló que tres de cada diez encuestadas dijeron que habían decidido retrasar revelar su homosexualidad a sus amigos y familiares por temor a que ser lesbiana se percibiera como algo “incómodo”.

De igual manera, la misma proporción de las lesbianas encuestadas afirmaron haber pospuesto la revelación de su sexualidad debido a las ideas erróneas homófobas de la sociedad de que ser lesbiana está “mal”. Los investigadores, cuyo estudio se publica en la Semana de la Visibilidad Lésbica, descubrieron que alrededor de una cuarta parte de las mujeres tenían miedo de salir del armario debido a la percepción cultural de que ser lesbiana es “tabú”, mientras que una cuarta parte citó el temor a que las lesbianas fueran consideradas “vergonzosas”.

Amy Ashenden, de la organización Just Like Us, dijo que era “desgarrador” saber que tantas lesbianas están “retrasando el vivir sus vidas al máximo”. Añadió que era injusto que tantas mujeres se sintieran “incapaces de salir del armario debido a los terribles estereotipos lesbofóbicos que se siguen perpetuando, y esto es algo con lo que veo regularmente a las lesbianas luchar”. Ashenden dijo que era “especialmente triste” ver que las lesbianas “retrasan su salida del armario porque temen ser vistas como marimachos, masculinas y poco atractivas; en la sociedad hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta a la aceptación de las mujeres de todas las expresiones de género”.

Ashenden, que también es lesbiana, advirtió que retratar a las lesbianas como personas que odian a los hombres, poco atractivas o contrarias a los transexuales es “estereotipar injustamente a toda una comunidad; estos estereotipos se basan en ideas misóginas de lo que debe ser una mujer y podemos ver los efectos perjudiciales de estos estereotipos, especialmente en las lesbianas jóvenes, en la investigación”.

Por su parte, Dominic Arnall, director ejecutivo de Just Like Us, afirmó que es “profundamente triste” ver que la “próxima generación de jóvenes lesbianas sigue sufriendo estos estereotipos dañinos y perjudiciales sobre las lesbianas”. Añadió: “Todos los jóvenes merecen saber que ser LGBTQI+ es algo que hay que celebrar y, a través de nuestro trabajo con las escuelas, queremos acabar con estos estereotipos y mostrar que ser lesbiana es algo maravilloso y positivo”.

