¿Deberías apagar tu computadora todos los días?

Como si se tratara de la famosa frase de Hamlet, ¿ser o no ser?, una de las dudas que más frecuentemente tenemos es si debemos apagar nuestras computadoras al final del día. Mientras muchos dicen que encender y apagar este importante equipo electrónico del que dependemos muchas veces para el trabajo ayuda a malgastar sus componentes, lo cierto es que otros también dicen que mantenerla encendida constantemente genera estos mismos riesgos de desgaste.

Así que, ¿qué debemos hacer? Lo cierto es que la decisión es muy personal y depende de nuestros usos y necesidades, así que antes de ponernos en uno de los dos bandos, veamos cuándo es mejor cortar la corriente o no. De acuerdo con IFL Science, si utilizas tu ordenador varias veces al día, es mejor dejarlo encendido. Si lo usas durante poco tiempo o una vez al día, o incluso menos, entonces apagarlo es lo mejor. Cada vez que un ordenador se enciende, tiene un pequeño peak de energía mientras todo se enciende, y si haces esto varias veces al día, puede acortar su vida útil, en especial si hablamos de equipos más antiguos, pues sus piezas pueden tener mayor desgaste: el calor es el enemigo de todos los componentes.

Si vas a dejar tu equipo encendido, recuerda apagar el monitor cuando no lo estés utilizando, o al menos establecer patrones para poner tu computadora o laptop a “dormir” en modo de ahorro energético. Si el monitor se deja encendido todo el tiempo, su tiempo de vida últil se reducirá, al igual que la batería de tu laptop y el disco duro, que también tienen un ciclo de vida limitado. Así que si te preguntas cuándo dejar tu ordenador encendido, te ayudamos un poco más.

Deja tu equipo encendido si lo usas como servidor o quieres acceder a él de forma remota; si programaste actualizaciones en segundo plano, o dejaste corriendo algún proceso que necesitas que se haga mientras no estás. Apágalo si quieres ahorrar un poco en tu factura de luz, no quieres recibir notificaciones o te molesta el ruido del ventilador, pero ten presente que el rendimiento del ordenador suele beneficiarse de un reinicio de vez en cuando.

Un par de recomendaciones finales: ten siempre conectado tu ordenador a un protector eléctrico, que ayuda a acondicionar la energía para igualarla, evitando los peaks de tensión que pueden reducir la vida útil de los componentes de tu computadora. Además, trata de mantenerla limpia: los equipos sucios no funcionan tan bien ni duran tanto como los limpios. Abra la carcasa de vez en cuando y utiliza aire comprimido para eliminar el polvo y los residuos. Además de la limpieza física, también puedes mantener limpio el disco duro. No dejes que los archivos que no utilizas estén inactivos y deshazte del software que ya no usas.

Al final, tú tienes la última palabra: si usas el equipo más de una vez al día, déjalo encendido durante el día, pero si lo usas por la mañana y por la noche, también puedes dejarlo encendido toda la noche. Sin embargo, si el equipo solo se usa unas horas al día, o con menos frecuencia, se puede apagar cuando se termine de utilizar. Recuerda que un aparato electrónico encendido constantemente también necesita descanso, así que no temas apagar esa laptop por un rato el fin de semana cuando no la uses.

