Danny Boyle revive a los los Sex Pistols y la era dorada del punk en el primer tráiler de “Pistol”

FX Networks lanzó este fin de semana el primer teaser tráiler de Pistol, la serie que relatará el ascenso de la banda punk Sex Pistols en Inglaterra a mediados de los años 70. La serie, dirigida por Danny Boyle, se estrenará a finales de mayo en Hulu. Como podemos ver en las primeras secuencias, Pistol recorrerá los tres años que caracterizaron la historia del grupo de Johnny Rotten y Sid Vicious, donde las palabras clave son, por supuesto, “revolución” y “destrucción”. La serie está basada en la biografía de Steve Jones, Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol.

La sinopsis dice así: “Anclado en las memorias de Jones, que ofrece una nueva y fascinante perspectiva sobre una de las mayores historias del rock de todos los tiempos, Pistol se mueve desde las urbanizaciones del oeste de Londres, a la notoria tienda de Kings Road, SEX, de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, a la controversia internacional que vino con el lanzamiento de Never Mind the Bollocks, que es frecuentemente catalogado como uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos. Su single God Save the Queen fue prohibido por la BBC y alcanzó el número 1 en la lista NME del Reino Unido, pero apareció en el número 2 en la lista oficial de singles del Reino Unido, lo que llevó a acusaciones de que la canción fue mantenida a propósito fuera del primer puesto. Por única vez en la historia de las listas de éxitos, la canción se incluyó como un espacio en blanco, para evitar ofender a la monarquía”.

Publicidad

El reparto de Pistol incluye a Toby Wallace como Steve Jones, Anson Boon como John “Johnny Rotten” Lydon, Louis Partridge como Sid Vicious, Jacob Slater como el baterista Paul Cook y Christian Lees como el bajista Glen Matlock. Entre los actores de reparto también están Sydney Chandler (Chrissie Hynde), Talulah Riley (Vivienne Westwood), Maisie Williams (Jordan), Emma Appleton (Nancy Spungen) y Thomas Brodie-Sangster (Malcolm McLaren). Por su parte, Danny Boyle vuelve a dirigir tres años después de Yesterday y también es productor ejecutivo de la serie.

Todos los episodios de Pistol estarán disponibles en Hulu a partir del 31 de mayo de 2022; en Latinoamérica se estrenará directamente en Star+. Dale el vistazo al primer tráiler a continuación.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?