“Crimes of The Future”: La cirugía es el nuevo sexo en el perturbador tráiler del thriller sci-fi de David Cronenberg

Una de las mejores noticias que nos trae el 2022 es el regreso del maestro del horror corporal, el canadiense David Cronenberg, quien muy pronto estará compartiendo su primera película en casi 10 años: Crimes of The Future, que será estrenada este mismo mes en Cannes. La película nombre con una película de bajo presupuesto de Cronenberg al inicio de su carrera, allá por 1970. Sin embargo, se ha señalado que no se trata de un remake de esa película, a pesar del nombre compartido. Dicho esto, el hecho de que el director vuelva a un título ya utilizado puede sugerir que la película servirá como un retorno a sus raíces más grotescas: el nuevo tráiler muestra que el director no parece reprimirse a la hora de ahondar en lo macabro. En particular, uno de sus planos más penetrantes es el de un hombre con orejas en la frente y los párpados y la boca cosidos. Sea lo que sea lo que le espere en Cannes y al público en general, seguro que será inolvidable.

Esta es la sinopsis oficial: “A medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Con su compañera Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célebre artista del performance, muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas. Timlin (Kristen Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos, y es entonces cuando se revela un misterioso grupo. Su misión: Utilizar la notoriedad de Saul para arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana”.

Publicidad

Protagonizada por Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Yorgos Pirpassopoulos, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Lihi Kornowski y Denise Capezza, Crimes of The Future se estrenará en cines el próximo 10 de junio. Dale un vistazo al nuevo tráiler a continuación.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?