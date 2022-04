“Crimes of The Future”: David Cronenberg regresa con el teaser de su perturbadora película sci-fi con Kristen Stewart, Léa Seydoux y Viggo Mortensen

El cineasta David Cronenberg dijo hace algunos meses que su próxima película, Crimes of The Future, se estrenaría probablemente en el Festival de Cannes de 2022 y, efectivamente, esta madrugada se anunció que la cinta forma parte de la Sección Oficial de la Competición. Protagonizada por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, junto con Scott Speedman, Welket Bungué y Don McKellar, el filme lleva el mismo nombre que una película de 1970 de Cronenberg, pero no es un remake. En su lugar, el canadiense parece haber hecho otra película sci-fi de horror corporal sobre transformaciones y mutaciones, que al parecer se estrenará este verano a través de NEON, que hoy dejó caer su primer teaser tráiler.

Esta es la sinopsis: “A medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Con su compañera Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célebre artista de performance, muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas. Timlin (Kristen Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos, y es entonces cuando se revela un misterioso grupo… Su misión: utilizar la notoriedad de Saul para arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana”.

El teaser en sí mismo es bastante enigmático y solo muestra algunas imágenes del reparto, pero es bastante efectivo al informarnos del mood de la producción. Es, además, el primer largometraje de Cronenberg en ocho años, y con las primeras impresiones de la película que circulan por Internet, estamos deseando que lleguen las noticias de ataques de pánico y abandonos en Cannes. A continuación, los dejamos con el primer teaser tráiler (y una versión Internacional ampliada) de Crimes of The Future, que se estrenará el próximo mes de junio.

