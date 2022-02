Conoce a Natalie Minerva, la artista de uñas que llegó a “Euphoria” gracias a Alexa Demie

A veces, lo que se necesita para tener una oportunidad de ensueño es un encuentro fortuito: eso fue lo que le sucedió a Natalie Minerva, una nail artist de Los Ángeles, que al igual que al esto de nosotros, quedó fascinada por los looks de belleza de la primera temporada de Euphoria, con las cejas resaltadas por arcos de cristal, lágrimas de glitter, sombras de ojos neón y delineado gráfico, pero como experta en manicura, le sorprendió que no se prestara la misma atención a las uñas. Dado que las uñas siempre han tenido la misma capacidad de expresar la identidad y los sentimientos de una persona que un tono de lápiz de labios o un atuendo, no podía entender por qué Rue y las demás chicas de la serie no habían experimentado con diseños y esmaltes de uñas.

Así fue como casi por una señal del destino, Alexa Demie (aka Maddy Pérez) entró en su salón de Los Ángeles, llamado Nail Swag. Las dos conectaron inmediatamente y la actriz, compartiendo el punto de vista de Natalie con respecto al nail art, sugirió a Doniella Davy y Sam Levinson, maquilladora y creador de la serie de HBO respectivamente, que contrataran a la talentosa experta en uñas. Así fue como Minerva pasó a formar parte del equipo de belleza de la segunda temporada de Euphoria. “Alexa fue una razón de peso para hacerme llegar a los productores, y desempeñó un papel fundamental para que consiguiera el trabajo e impulsara la narrativa del arte de las uñas”, dice Minerva. “Realmente valoro y respeto a Alexa no solo por su mente creativa sino por su tenacidad para ayudarme”, le cuenta Minerva a Vogue.

Originaria de Dana Point, una ciudad situada en el condado de Orange en California, Natalie Minerva lleva más de una década residiendo en la soleada Los Ángeles. Durante un viaje a Nueva York en 2009, Natalie vio por primera vez el arte de uñas japonés en una DJ llamada Roxy Cottontail. “Llevaba conos de helado en las uñas y pensé que eran tan bonitos que necesitaba tener unos”, dice Natalie. Quedó enganchada y se convirtió en una ávida coleccionista de esmaltes de uñas, experimentando con diferentes diseños por diversión. Muy pronto, se encontró dedicando horas cada día al arte de las uñas. Entonces, durante un inspirador fin de semana en Coachella, llamó a su padre y le dijo que iba a dejar la universidad para ir a la escuela de cosmetología.

Como dicen por ahí, el resto es historia. Ahora, a los 31 años, Natalie tiene su propio estudio de uñas. Ha trabajado en las manos de celebridades como las de Paris Hilton, Ariana Grande, Ciara, Demi Lovato, Halsey y más, creando tanto looks de alfombra roja como diseños para vídeos musicales. Con su trabajo en Euphoria, ahora vemos una nueva extensión del estilo y la personalidad de cada personaje ha llegado a nuestras pantallas a través de sus uñas. Hasta los momento hemos visto un look de Maddy (Alexa Demie) inspirado en Mugler para la víspera de Año Nuevo, las uñas diamante rosa bebé de Cassie (Sydney Sweeney), las puntas verdes iridiscentes de Kat (Barbie Ferreira) y, por último pero no menos importante, las garras de oro cromado de la abuela de Fez (Kathrine Narducci). “Empecé a pensar en [cada miembro del reparto] como mis propios clientes, mi propia gente”, dice Minerva a The Face. “Para cualquier buen nail artist, la mitad del trabajo es leer a una persona, su gusto, su estilo”. Para Minerva ha sido crucial sondear a las jóvenes de Euphoria, por qué se hacen las uñas, la imagen de sí mismas que quieren presentar y cómo encaja todo esto. “También se trata de lo que están viviendo en ese momento”, continúa.

De acuerdo con Minerva, los looks son un esfuerzo colaborativo. “Solemos tener una charla de grupo con los actores. Ellos aportan mucho porque son los que mejor conocen a su personaje. Alexa y Barbie pueden enviarme un determinado patrón o vestido, y a partir de ahí hago algunas muestras. Es una colaboración real. Ellas confían en mi visión, yo confío en su instinto y es muy simbiótico”. De acuerdo con la artista, en las próximas semanas veremos su set de uñas favorito para el show hasta ahora, que llevará puesto Maddy: “Es gráfico y estructural, lo notarás enseguida. Me encanta pintar patrones y hacer trabajos de línea. Confía en mí: lo sabrás cuando lo veas”.

