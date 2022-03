Colombia: Mike Durán recibe la primera cédula con la letra T de trans

Esta semana, ocurrió un hecho histórico para la comunidad trans de Colombia: Mike Nicolás Durán, un bogotano que vive en Medellín desde hace ocho años recibió de manos de la Registraduría Nacional la primera cédula que reconoce a una persona trans en ese país latinoamericano. El documento incluye la letra T en el componente sexo, y es el símbolo de una lucha que Durán inició en 2019 para el reconocimiento de su identidad.

Según le contó Durán a El Espectador, su esposa, Linda María Cáceres, ha sido su principal apoyo desde el comienzo de su lucha. “Yo no me sentía identificado con la ‘F’, de femenino, pero tampoco, a pesar de mi tránsito, con la ‘M’, de masculino”, dijo Durán. Así que ante esta inconformidad con su identidad, decidió ir ante la Registraduría para que se hiciera el cambio.

“Luego de tener la T en el registro civil comencé a hacer el trámite para la cédula, pero me decían que no se podía. En enero se comunicaron y me informaron que habían comenzado el proceso y el pasado 14 de febrero por fin me llamaron y me dijeron que podía venir a reclamar mi nueva cédula”, cuenta Mike al diario El Colombiano en una entrevista. Sin embargo, ahora comienza el largo camino del reconocimiento de su identidad en otras entidades públicas, para cambiar documentos como su pasaporte.

Aún así, se siente satisfecho, en especial por haber sufrido discriminación debido al identificador F que estaba en su anterior cédula. “A la gente le generaba mucha duda, incluso extraño, que dijera F y la foto fuera la de un hombre, con la T no tendré que dar tanta explicación, al entendedor pocas palabras”. Manuela Gómez, una de las abogadas que acompañó a Durán en su proceso, relata que este es un gran paso para la comunidad LGBTQI+ en Colombia. “Es una manera de que se reconozca que el género no es solamente masculino y femenino, sino que es algo que cambia, porque hay quienes que perfectamente no encajan en ninguno de los dos”, dice la abogada.

“Es importante saber que esto ya no será un tabú y las personas trans ya no deberán tener miedo. Podemos seguir diciendo que existimos”, dijo Mike. “Yo siempre he dicho que los límites se los pone cada uno, si uno lo quiere lo busca y lo consigue. Hoy, a mis 31 años, puedo decir que lo que he querido lo he tenido, entonces todo es posible”.

