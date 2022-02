Chloe Cherry de “Euphoria” reacciona a las críticas sobre sus labios: “Es una locura”

Chloe Cherry se sinceró esta semana sobre los comentarios de la gente sobre sus labios tras su participación en la segunda temporada de Euphoria. Cherry es una de las estrellas revelación de la nueva temporada del show, y quien saltó a la fama como actriz de películas para adultos y se ha ganado a millones de fans interpretando a Faye, la novia de Custer que vive con Fez y Ashtray. Es imposible no dejarse atrapar por Chloe en la pantalla, desde sus hilarantes frases hasta el misterioso que parece involucrarla tanto a ella como a Custer.

En una reciente entrevista, Chloe le respondió a los trolls que han criticado su apariencia, en particular, el tamaño de sus labios. En declaraciones a Variety, Chloe comentó cómo su fama ha crecido desde que apareció por primera vez como Faye en la segunda temporada de Euphoria: “Mis quince minutos de fama han provocado un montón de respuestas positivas y se siente increíblemente bien. Es irreal que tanta gente te diga que te quiere en el programa, de verdad”.

Sin embargo, reveló que ser tan conocida también le ha traído una desventaja. Chloe explicó: “Al mismo tiempo, es una locura la cantidad de gente que habla de mis labios tan grandes. La cantidad de titulares que he visto y la cantidad de gente que publica y comenta sobre mis labios ha sido surrealista”. Añadió: “Es una locura porque hay que darse cuenta de que yo tuve esos labios en algún momento de mi vida y nadie reaccionó así, al menos no ante mi cara. Así que es raro ver memes y cosas al respecto porque estos temas de conversación son sobre mi cuerpo y no comprendo totalmente cuál es el gran problema”.

Terminó diciendo: “Juro que nadie en mi vida me dijo: ‘Whoa, Chloe esos [labios] son una locura”. Supongo que esto es lo que pasa cuando ahora te conocen a una escala mucho mayor”.

Chloe también comentó durante la entrevista que quiere que Faye y Rue interactúen más en la tercera temporada. Dijo: “Creo que Faye tiene una historia de adicción que contar al igual que Rue; aunque sea diferente, creo que podrían aprender algo la una de la otra. También creo que Rue es un personaje que no juzga, y creo que eso es todo lo que necesita Faye”. Continuó: “Creo que si se acercaran, se llevarían bien porque tienen esas experiencias compartidas y ambas son chicas tranquilas a pesar de ello”.

