China: La triste historia de Zhou Peng, el joven “afeminado” que murió dejando un mensaje contra el acoso y la idea “masculina” de los hombres

El fotógrafo y bloguero chino de 26 años, Zhou Peng, también conocido como Lu Daosen, murió por suicidio en el este de China a finales de noviembre, conmocionando a millones de internautas del país. Pero antes de su muerte, dejó un mensaje póstumo en las redes sociales chinas en el que mencionaba que había sufrido acoso de niño, suscitado un debate sobre el impacto negativo del acoso escolar y de la idea “masculina” de los hombres del gobierno de China.

El 28 de noviembre, Zhou subió un mensaje a su cuenta de Weibo. En el post, hablaba de ser un niño “abandonado” en un pueblo de montaña. Cuando era joven, sufrió acoso en la escuela por parecerse a una chica, lo que, según él, proyectó una oscura sombra psicológica sobre su vida: “Quería devolver mi vida al mundo”. Sus amigos y muchos internautas que vieron el post se pusieron en contacto con la policía tan rápido como pudieron, pero fue demasiado tarde. El miércoles siguiente, la policía local anunció que, tras varios días de búsqueda, habían encontrado el cadáver de Zhou en Zhoushan, provincia de Zhejiang.

Publicidad

En su carta, Zhou detallaba el acoso que sufría en la escuela, donde sus compañeros le llamaban “mariquita”; su vida estudiantil, decía, estaba plagada de “abusos verbales, marginación y amenazas”. El acoso a los hombres “afeminados” es habitual en China, tanto en Internet como en la realidad. A principios de este año, las autoridades del país dijeron que mejorarían las clases de gimnasia en la escuela para contrarrestar la “feminización” de los chicos jóvenes y prohibirían los artistas con “estética incorrecta”, sumándose a los numerosos debates sobre una supuesta “crisis de masculinidad”.

“Se supone que los chicos son traviesos, se pelean y dicen palabrotas, y que los chicos demasiado callados y educados son afeminados”, escribió Zhou en su mensaje. “En el colegio me llamaban ‘mariquita’. Cuando era más joven podía parecer una chica, pero me vestía ‘normalmente’ y no intentaba imitar a las chicas”. El acoso escolar ha sido un problema grave en las escuelas chinas, que a veces ha provocado lesiones e incluso la muerte, a pesar de la actitud de tolerancia cero de la máxima autoridad educativa del país. A principios de este año, China rebajó la edad de responsabilidad penal para los delitos violentos, responsabilizando a los menores de entre 12 y 14 años de los delitos, incluidos el homicidio intencionado y las lesiones graves.

Parte de la publicación de Lu Daosen en Weibo. Fotografía: Weibo

Las últimas palabras de Zhou han sido vistas casi 900 millones de veces en Weibo, con más de 71.000 comentarios de personas lamentando su muerte y dando sus condolencias. Algunos también pidieron enfoques más estrictos para evitar que los niños sufran acoso y muertes innecesarias. “La violencia de género en la escuela es lo que causó su muerte”, comentó un usuario. “La discriminación basada en los estereotipos de género de los niños todavía no se ha tomado en serio. Los que intimidaron a Zhou estaban envenenados por la idea tóxica de la masculinidad estereotipada”. Zhou también compartió su lucha por ser perseguido por los recuerdos de la infancia, lo que le hizo sentirse solo y no merecedor del amor: “Las personas como yo somos impulsivas y no nos asusta nada. Simplemente no nos quieren”. Terminó la triste nota con: “Qué mundo tan bonito, pero no me pertenece”.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?