Chile: El ecologismo y la diversidad LGBTQI+ se toman la Convención Constitucional con la nueva presidencia de María Elisa Quinteros y vicepresidencia de Gaspar Domínguez

Tras más de 20 horas de discusión, finalmente la Convención Constitucional de Chile eligió a María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez como nueva presidenta y nuevo vicepresidente, respectivamente, para los últimos seis meses de funcionamiento del órgano. Ambos son profesionales de la salud, representantes de regiones e independientes, tendrán a su cargo la tarea de coordinar para lograr el mes de julio la aprobación de la nueva Carta Fundamental, en una asamblea que destaca por su diversidad política.

María Elisa Quinteros, de 39 años de edad, es una odontóloga de la Universidad de Talca, y delegada del Distrito 17 del Maule. También forma parte de los Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), y no tiene militancia en partidos. Dentro de su currículum académico se incluye un magíster y doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile, y trabaja como investigadora y académica en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. También forma parte directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y es integrante del Comité Ejecutivo del Capítulo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental.

Agradecemos a @gabrielboric por su llamado el día de hoy, por el reconocimiento de la autonomía de la Convención y por la voluntad para colaborar con la tarea de la #ConvenciónConstitucional. (1/2) pic.twitter.com/MmlBt7FL3b — María Elisa Quinteros Cáceres (@MEQChile) January 6, 2022

Vale la pena destacar que forma parte de diversas organizaciones ambientales en la región del Maule, como la Alianza por la Tierra del Maule, Fundación Afluentes, Red Ambiental del Maule y RespiraAcción en Temuco. “Yo vengo de las plazas de Talca, de las marchas, donde nos juntábamos y nos articulábamos personas comunes a seguir construyendo este sueño de nueva sociedad. Así que un saludo a mi asamblea, la Asamblea Popular por la Dignidad”, expresó tras su nombramiento.

Por su parte, el vicepresidente Gaspar Domínguez tiene 32 años y es médico de la Universidad de Chile con Magíster en Salud Pública y representa al Distrito 26 de Los Lagos. Ha desempeñado su carrera en zonas rurales de su región austral y en el hospital de Palena, localizado en Chaitén, la capital de la provincia homónima. También es conocido por ser un activista LGBTQI+, y forma parte del grupo Independientes No Neutrales. Al igual que Quinteros, no milita en ningún partido, y durante su discurso de aceptación dijo: “me gustaría agradecer profunda y sinceramente a todas las y los convencionales, en particular a los 112 que confiaron en esta candidatura (…) Pasé la Navidad con mi mamá en la Región de Valparaíso y ella no tiene agua. En el Año Nuevo no tuvieron agua, los camiones aljibe no funcionaban, y por eso le mando un saludo grande. Me dijo que tiene esperanza en el proceso constituyente para que las próximas fiestas pueda tener agua”.

Mira mamita! te mandé saludos y te amo. https://t.co/GgPGWdjrm8 Publicidad — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) January 6, 2022

“El principal desafío que tenemos María Elisa Quinteros y yo es poder trabajar coordinadamente y transversalmente con el resto de la mesa que va a tener representatividad política de todos los sectores para poder, finalmente, trabajar y avanzar en construir un proceso y un proyecto de Constitución que sea ampliamente aprobado por la sociedad y que, además, incorpore todos los elementos que hemos ido aprendiendo en el proceso de participación”, expresó Domínguez.

Como ya sabemos, la Convención Constituyente chilena es la primera paritaria del mundo y con 17 escaños reservados a los pueblos indígenas, pasó tres meses elaborando el reglamento de funcionamiento y diseñando las distintas comisiones temáticas antes de comenzar el debate de fondo de los artículos constitucionales el pasado 18 de octubre, cuando se cumplían dos años de las protestas de 2019. El organismo ahora tendrá otros seis meses para terminar de redactar la nueva Carta Magna, que deberá ser aprobada en un plebiscito de salida para su entrada en vigor. Sin embargo, el camino por recorrer no será fácil, pues se requiere la aprobación de las dos terceras partes (104 escaños).

